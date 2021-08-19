Глава РФС рассказал, как играл в пляжный футбол

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ответил на вопрос, играл ли он в пляжный футбол.

«Да, я несколько раз играл в пляжный футбол. Это было в Испании, но это не так важно. Это не была площадка для него. Ворота были поменьше. Пять игроков с каждой стороны. В принципе, «пляжка» — это про футбол. Если у тебя есть мяч и желание играть, то ты можешь делать это даже на пляже. Первый опыт был сложным, надо привыкать к мячу и песку. Но это игра не менее азартная, чем классический футбол. Если бы была возможность регулярно играть, то я делал бы это. Она развивает навыки, которые нужны в большом футболе и футзале», — сказал Дюков.

19 августа в Москве стартовал чемпионат мира по пляжному футболу. Он завершится 29 августа.

Ранее Дюков заявил, что по ходу чемпионата мира сборная России по пляжному футболу будет набирать обороты.