Капитан сборной США назвал Россию одной из самых сильных на ЧМ по пляжному футболу

Капитан сборной США по пляжному футболу Ник Перера прокомментировал поражение от России на старте чемпионата мира 2021 года в Москве.

«Фантастический матч! Это было что-то особенное для болельщиков. Было напряжение до самого конца. Я очень горжусь своей командой. Мы очень усердно работали, у нас такая же хорошая команда, как и у России. Находясь здесь, напротив прекрасного стадиона, я думаю, что это очень хороший старт для нас», — цитирует Переру «Спорт-Экспресс».

По его мнению, Соединённые Штаты хорошо начали турнир, несмотря на поражение. Он также назвал сильными следующих соперников американцев — Японию и Парагвай.

«Сегодня мы сыграли с Россией, с одной из самых сильных сборных на этом чемпионате. Если мы будем играть так же, как и сегодня, против остальных команд, то у нас есть все шансы добиться того, чего мы хотим. А мы хотим выйти из группы», — добавил Перера.

Россия в дополнительное время обыграла США со счётом 5:4.

Ранее сообщалось, что игрок сборной России по пляжному футболу Алексей Макаров заявил, что матч с США приземлил национальную команду.