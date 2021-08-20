Капитан сборной США назвал Россию одной из самых сильных на ЧМ по пляжному футболу

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Капитан сборной США по пляжному футболу Ник Перера прокомментировал поражение от России на старте чемпионата мира 2021 года в Москве.
Капитан сборной США назвал Россию одной из самых сильных на ЧМ по пляжному футболу
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Фантастический матч! Это было что-то особенное для болельщиков. Было напряжение до самого конца. Я очень горжусь своей командой. Мы очень усердно работали, у нас такая же хорошая команда, как и у России. Находясь здесь, напротив прекрасного стадиона, я думаю, что это очень хороший старт для нас», — цитирует Переру «Спорт-Экспресс».

По его мнению, Соединённые Штаты хорошо начали турнир, несмотря на поражение. Он также назвал сильными следующих соперников американцев — Японию и Парагвай.

«Сегодня мы сыграли с Россией, с одной из самых сильных сборных на этом чемпионате. Если мы будем играть так же, как и сегодня, против остальных команд, то у нас есть все шансы добиться того, чего мы хотим. А мы хотим выйти из группы», — добавил Перера.

Россия в дополнительное время обыграла США со счётом 5:4.

Ранее сообщалось, что игрок сборной России по пляжному футболу Алексей Макаров заявил, что матч с США приземлил национальную команду.

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