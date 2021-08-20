Путин: к организации матчей ЧМ по пляжному футболу Россия подошла самым тщательным образом

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей чемпионата мира по пляжному футболу, который стартовал в Москве.

«Мы высоко ценим решение ФИФА предоставить России право на проведение престижного первенства, а также личное отношение господина Инфантино, который отметил, что чемпионат по пляжному футболу в Москве будет незабываемым. Такая уверенность полностью отвечает стремлениям России и граждан нашей страны, которые, отмечу, любят динамичный, зрелищный пляжный футбол и гордятся успехами российской сборной. Уверен, что знакомство с российской столицей оставит у участников турнира и болельщиков со всего мира самые яркие и добрые воспоминания. Что же касается матчей, то к их организации подошли самым тщательным образом. Помимо традиционных мер обеспечения безопасности, особое внимание уделили вопросам защиты здоровья футболистов и зрителей, минимизации рисков, связанных с пандемией», — цитирует Путина сайт Кремля.

Чемпионат мира пройдёт с 19 по 29 августа в Москве.

Ранее Дюков рассказал, чего ждёт от сборной России на ЧМ по пляжному футболу.