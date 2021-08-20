«Важное событие для всей страны»: Дюков о старте ЧМ по пляжному футболу, задачах сборной России и благодарности ФИФА

Стартовавший в Москве чемпионат мира по пляжному футболу стал важным событием для всей страны, заявил президент РФС Александр Дюков. По его словам, Россия имеет возможность ещё раз доказать, что способна на высоком уровне проводить крупные спортивные мероприятия. Также функционер рассказал, какие задачи стоят перед национальной командой на домашнем турнире, объяснил, почему болельщикам стоит посетить матчи первенства, и высказался об отказе от участия в ЧМ сборной Украины.

— Как вы оцените организацию чемпионата мира по пляжному футболу после первого дня его проведения?

— Это очень важное событие для всех любителей футбола. Пляжный футбол наглядно демонстрирует, что играть можно не только на большом травяном поле, но и в зале, и на песке. Это очень яркая разновидность, современный и динамичный вид. Поздравляю всех болельщиков с началом первенства. Если кто-то не следит за ним, советую посетить матчи лично или посмотреть трансляцию по телевизору. Поверьте, вы получите огромное удовольствие. Это важное событие для всей страны, Москвы и РФС. Мы получили возможность ещё раз подтвердить, что умеем принимать крупные спортивные мероприятия на высшем уровне. У меня нет сомнений — нам удастся это сделать. Это важно, поскольку мы собираемся продолжить работу над получением прав на проведение и других турниров на территории России.

Также по теме Четыре хет-трика и два удаления: чем запомнился первый день ЧМ по пляжному футболу На чемпионате мира по пляжному футболу в Москве завершился первый соревновательный день. Сборная Японии одержала волевую победу над...

— Ожидали, что на трибунах соберётся столько людей?

— Хочется отметить традиционно высокий для проводимых в России и Москве мероприятий уровень организации. Безусловно, понравилась атмосфера на стадионе. По понятным причинам существуют ограничения посещаемости. Билеты по разрешённой квоте были проданы очень быстро. И болельщики, которые заполнили арену, создали незабываемую атмосферу.

— Как вам игра сборной России в стартовом матче?

— Побеждать всегда приятно, пусть и в дополнительное время. Нужно делать скидку на то, что эта встреча стала первой для нашей команды на чемпионате. Чтобы войти в турнир, требуется провести определённое количество поединков. Уверен, подопечные Михаила Лихачёва будут набирать обороты. В целом получилась драматичная, зрелищная игра. Главное — одержали победу и взяли важные два очка.

— Стало известно, что президент ФИФА Джанни Инфантино посетит финал. Говорит ли это о том, что пляжный футбол потихоньку выходит из тени большого?

— Это действительно свидетельствует о важности данного вида спорта. Возможно, он менее популярен, чем собрат, но заслуживает серьёзного внимания. Ведь не всегда у людей есть возможность сыграть на газоне. У некоторых под ногами только песок. Повторюсь, это зрелищный вид со своими техническими и тактическими особенностями, акробатическими элементами. Возьмите даже матч России и США. Суммарно он занял лишь 39 минут чистого времени, но постоянно держал в напряжении абсолютно всех собравшихся. Возвращаясь к визиту Инфантино — это говорит и о его отношении к России, об уважении к нашей стране и благодарности со стороны ФИФА за то, что мы делаем для развития мирового футбола. В том числе речь идёт о признательности за проведение ЧМ-2018.

— Сборная Украины отказалась от участия в ЧМ-2021. Эта команда могла стать серьёзным соперником для России?

— Мы не общались с украинскими коллегами. Сохранялась надежда, что они приедут в Москву и примут участие в первенстве планеты. К сожалению, этого не произошло, хотя мы были бы рады видеть соседей. Увы, политика всё чаще вмешивается в футбол, что, безусловно, является минусом.

Не думаю, что отказ этой сборной сильно отразится на качестве турнира. Её место занял сильный интересный швейцарский коллектив. Если и вести речь о каком-то ущербе, то удар скорее нанесён по украинским футболистам. Они лишились уникальной возможности принять участие в столь серьёзном спортивном мероприятии и определённого этапа в своей карьере. Наконец, пострадали местные болельщики.

— Какие премиальные могут получить футболисты российской команды за победу на домашнем чемпионате?

— Думаю, этот вопрос стоит переадресовать Александру Александровичу Алаеву (глава РФС передал слово генеральному секретарю организации. — RT).

Алаев: У игроков сборной России есть премиальные за достижение успеха на чемпионате мира, но мы не будем раскрывать суммы.

— Недавно вы заявили, что РФС работает над тем, чтобы получать крупные международные турниры. Приносят ли они какие-то доходы или на их организацию всегда приходится тратить больше средств?

— Ни одна страна мира не покрывает расходов на проведение подобного рода мероприятий, если вести речь о прямых доходах. Но, безусловно, они позитивно влияют на туристическую отрасль, привлекают дополнительное внимание. Организация крупных соревнований способствует не только продвижению имиджа и репутации, но и популяризации вида спорта. Это очень важно, и нужно работать над тем, чтобы проводить в России как можно больше значимых турниров. В данный момент мы вовлекаем людей в занятие футболом и дарим эмоции, которые сложно оценить и посчитать.

— Вам когда-нибудь приходилось самому играть в пляжный футбол?

— Несколько раз случалось. Это было в Испании, но это не так важно. Это не была площадка для него. Ворота были поменьше. Пять игроков с каждой стороны. В принципе, «пляжка» — это про футбол. Если у тебя есть мяч и желание играть, то ты можешь делать это даже на пляже. Первый опыт получился сложным. Нужно привыкать и к мячу, и к песку. Но это весело. Я бы назвал пляжный футбол не менее азартным, чем классический. Тогда получил огромное удовольствие. Будь у меня регулярная возможность играть, делал бы это. Этот вид, безусловно, развивает навыки, которые нужны в большом футболе и футзале.

— На домашнем чемпионате мира сборная России выступает под названием «РФС» и без флага страны. Насколько это влияет?

— Конечно, хотелось бы играть под своим флагом и иметь возможность включить национальный гимн. Но матч с США прошёл под другую композицию. У нас много красивых мелодий, которые имеют право на существование. Мы с вами прекрасно понимаем, что запреты носят временный характер. Через какое-то время вновь услышим родной гимн.

— Какие задачи стоят перед национальной командой на турнире?

— Все знают, что сборная России — двукратный чемпион мира, а на последнем первенстве планеты в Парагвае она завоевала бронзу. У нас опытный коллектив. Надеемся на успешное выступление. Футболисты и тренерский штаб сделают для этого всё возможное.