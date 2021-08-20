«Важное событие для всей страны»: Дюков о старте ЧМ по пляжному футболу, задачах сборной России и благодарности ФИФА
- РИА Новости
— Как вы оцените организацию чемпионата мира по пляжному футболу после первого дня его проведения?
— Это очень важное событие для всех любителей футбола. Пляжный футбол наглядно демонстрирует, что играть можно не только на большом травяном поле, но и в зале, и на песке. Это очень яркая разновидность, современный и динамичный вид. Поздравляю всех болельщиков с началом первенства. Если кто-то не следит за ним, советую посетить матчи лично или посмотреть трансляцию по телевизору. Поверьте, вы получите огромное удовольствие. Это важное событие для всей страны, Москвы и РФС. Мы получили возможность ещё раз подтвердить, что умеем принимать крупные спортивные мероприятия на высшем уровне. У меня нет сомнений — нам удастся это сделать. Это важно, поскольку мы собираемся продолжить работу над получением прав на проведение и других турниров на территории России.
— Ожидали, что на трибунах соберётся столько людей?
— Хочется отметить традиционно высокий для проводимых в России и Москве мероприятий уровень организации. Безусловно, понравилась атмосфера на стадионе. По понятным причинам существуют ограничения посещаемости. Билеты по разрешённой квоте были проданы очень быстро. И болельщики, которые заполнили арену, создали незабываемую атмосферу.
— Как вам игра сборной России в стартовом матче?
— Побеждать всегда приятно, пусть и в дополнительное время. Нужно делать скидку на то, что эта встреча стала первой для нашей команды на чемпионате. Чтобы войти в турнир, требуется провести определённое количество поединков. Уверен, подопечные Михаила Лихачёва будут набирать обороты. В целом получилась драматичная, зрелищная игра. Главное — одержали победу и взяли важные два очка.
— Стало известно, что президент ФИФА Джанни Инфантино посетит финал. Говорит ли это о том, что пляжный футбол потихоньку выходит из тени большого?
— Это действительно свидетельствует о важности данного вида спорта. Возможно, он менее популярен, чем собрат, но заслуживает серьёзного внимания. Ведь не всегда у людей есть возможность сыграть на газоне. У некоторых под ногами только песок. Повторюсь, это зрелищный вид со своими техническими и тактическими особенностями, акробатическими элементами. Возьмите даже матч России и США. Суммарно он занял лишь 39 минут чистого времени, но постоянно держал в напряжении абсолютно всех собравшихся. Возвращаясь к визиту Инфантино — это говорит и о его отношении к России, об уважении к нашей стране и благодарности со стороны ФИФА за то, что мы делаем для развития мирового футбола. В том числе речь идёт о признательности за проведение ЧМ-2018.
— Сборная Украины отказалась от участия в ЧМ-2021. Эта команда могла стать серьёзным соперником для России?
— Мы не общались с украинскими коллегами. Сохранялась надежда, что они приедут в Москву и примут участие в первенстве планеты. К сожалению, этого не произошло, хотя мы были бы рады видеть соседей. Увы, политика всё чаще вмешивается в футбол, что, безусловно, является минусом.
Не думаю, что отказ этой сборной сильно отразится на качестве турнира. Её место занял сильный интересный швейцарский коллектив. Если и вести речь о каком-то ущербе, то удар скорее нанесён по украинским футболистам. Они лишились уникальной возможности принять участие в столь серьёзном спортивном мероприятии и определённого этапа в своей карьере. Наконец, пострадали местные болельщики.
— Какие премиальные могут получить футболисты российской команды за победу на домашнем чемпионате?
— Думаю, этот вопрос стоит переадресовать Александру Александровичу Алаеву (глава РФС передал слово генеральному секретарю организации. — RT).
Алаев: У игроков сборной России есть премиальные за достижение успеха на чемпионате мира, но мы не будем раскрывать суммы.
— Недавно вы заявили, что РФС работает над тем, чтобы получать крупные международные турниры. Приносят ли они какие-то доходы или на их организацию всегда приходится тратить больше средств?
— Ни одна страна мира не покрывает расходов на проведение подобного рода мероприятий, если вести речь о прямых доходах. Но, безусловно, они позитивно влияют на туристическую отрасль, привлекают дополнительное внимание. Организация крупных соревнований способствует не только продвижению имиджа и репутации, но и популяризации вида спорта. Это очень важно, и нужно работать над тем, чтобы проводить в России как можно больше значимых турниров. В данный момент мы вовлекаем людей в занятие футболом и дарим эмоции, которые сложно оценить и посчитать.
— Вам когда-нибудь приходилось самому играть в пляжный футбол?
— Несколько раз случалось. Это было в Испании, но это не так важно. Это не была площадка для него. Ворота были поменьше. Пять игроков с каждой стороны. В принципе, «пляжка» — это про футбол. Если у тебя есть мяч и желание играть, то ты можешь делать это даже на пляже. Первый опыт получился сложным. Нужно привыкать и к мячу, и к песку. Но это весело. Я бы назвал пляжный футбол не менее азартным, чем классический. Тогда получил огромное удовольствие. Будь у меня регулярная возможность играть, делал бы это. Этот вид, безусловно, развивает навыки, которые нужны в большом футболе и футзале.
— На домашнем чемпионате мира сборная России выступает под названием «РФС» и без флага страны. Насколько это влияет?
— Конечно, хотелось бы играть под своим флагом и иметь возможность включить национальный гимн. Но матч с США прошёл под другую композицию. У нас много красивых мелодий, которые имеют право на существование. Мы с вами прекрасно понимаем, что запреты носят временный характер. Через какое-то время вновь услышим родной гимн.
— Какие задачи стоят перед национальной командой на турнире?
— Все знают, что сборная России — двукратный чемпион мира, а на последнем первенстве планеты в Парагвае она завоевала бронзу. У нас опытный коллектив. Надеемся на успешное выступление. Футболисты и тренерский штаб сделают для этого всё возможное.