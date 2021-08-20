Четыре хет-трика и два удаления: чем запомнился первый день ЧМ по пляжному футболу

На чемпионате мира по пляжному футболу в Москве завершился первый соревновательный день. Сборная Японии одержала волевую победу над Парагваем благодаря хет-трикам Такуйи Акагумы и Шусея Ямаучи. ОАЭ в дополнительное время обыграли Таити. А Испания отправила восемь мячей в ворота дебютантов из Мозамбика во встрече с двумя удалениями.

Дебютный «триллер»

В дебютном матче турнира в рамках группы B сошлись сборные Таити и ОАЭ. Гости из Океании считались явными фаворитами противостояния, ведь они дважды за последние шесть лет добирались до финала чемпионата мира. В то же время соперник на первенствах планеты дальше группового этапа никогда не проходил.

Однако с самого начала стало понятно, что арабский коллектив сдаваться без боя не намерен. Неуступчивая команда изо всех сил обороняла собственные ворота и долго сохраняла их в неприкосновенности. Целый ряд великолепных сейвов совершил 32-летний Хумаид Джамаль. Первый гол первенства планеты в России состоялся лишь в конце второго периода. Счёт открыл Таматоа Тетауира. Да и то огорчить Хумаида помог рикошет от ноги партнёра.

Зато после этого голы посыпались как из рога изобилия. Ещё до перерыва ОАЭ отыгрались, а сразу после него вышли вперёд благодаря удару Хасана Альхаммади с центра поля.

Впереди собравшихся на трибунах любителей спорта ждал настоящий триллер. Незадолго до финальной сирены таитяне отправили снаряд в свои ворота и, казалось, подписали себе приговор. Но это, как выяснилось, было только начало. Двукратные серебряные призёры ЧМ сотворили абсолютно невероятный камбэк, поразив ворота Джамаля дважды за 12 секунд. Причём капитан Раймана Ли Фунг Куэ отправил мяч в сетку после удачного заброса от вратаря со своей половины площадки.

В результате судьба противостояния определилась только в дополнительное время. Точный удар записал на свой счёт Ахмед Бер Салем. Таким образом, турнир начался с большой неожиданности.

Невероятный камбэк Японии

В составе действующего полуфиналиста чемпионата мира сборной Японии все ждали голов от капитана и играющего тренера Озу Морейры. Но легенда в первом матче турнира с Парагваем «промолчал» и не смог набрать ни одного балла за результативность.

В сложный момент роль лидера на себя взяли нападающий Такуйя Акагума и Шусей Ямаучи. Во многом благодаря их стараниям японцам удалось совершить невероятный камбэк. Латиноамериканцы, которые до того на мундиалях в лучшем случае добирались до четвертьфинала, едва не стартовали с неожиданной победы.

После первого периода подопечные Хоакина Эмилио Моласа вели в счёте — 2:0. Фаворит владел инициативой, но никак не мог пробить поймавшего кураж Жоао Ролона. Собственно, в начале матча ему удалось не только отразить пенальти в исполнении Ямаути, но и справиться с добиванием.

Во втором периоде азиаты снова пропустили, но отыграли один мяч, а в начале третьего напомнил о себе как раз Акагума, сокративший отставание до минимума. Парагваю тут же удалось забить ещё, но почувствовавшего уверенность в себе Такуи было уже не остановить. В концовке он отличился дважды менее чем за полминуты и перевернул ход противостояния с ног на голову. Сначала нападающий замкнул подачу с корнера, а затем классно развернул защитника и пробил в дальний угол. Хет-трик.

Но Ямаути решил не отставать от партнёра и в концовке также оформил хет-трик. Со второй попытки он всё-таки реализовал пенальти, а затем отличился с игры.

Неудачный дебют Мозамбика

Не обошлось без хет-триков и в матче Испания — Мозамбик. Африканская команда стала единственным дебютантом нынешнего ЧМ и пребывала в статусе настоящей тёмной лошадки. Однако рассчитывать на удачный исход противостояния с одной из сильнейших сборных мира ей было сложно.

В итоге соперники провели самый результативный поединок игрового дня, забив на двоих 12 мячей. Фаворит ожидаемо взял верх — 8:4. Лучшим футболистом в составе победителей стал опытный нападающий Чики. Он дважды поразил ворота оппонента ещё в концовке стартового периода, а в начале заключительного отличился в третий раз.

В составе Мозамбика четвёртый хет-трик за день оформил форвард Фиго. Причём два мяча он провёл с девятиметровой отметки. Несмотря на крупное поражение, трибуны проводили африканский коллектив аплодисментами. Болельщики остались довольны самоотверженностью и старанием дебютантов.

Также данный матч оказался примечателен сразу двумя удалениями. В концовке первого периода прямую красную карточку получил защитник Мозамбика Биг Ро за грубый опасный прыжок в ноги оппоненту. А незадолго до финального свистка судья выгнал с поля Антонио Майора за фол последней надежды.

Проблемы со спекулянтами

После первого соревновательного дня можно с уверенностью сказать, что турнир пользуется серьёзным вниманием со стороны болельщиков. Причём речь идёт не только о матчах сборной России. Любители пляжного футбола активно заполняли трибуны и на других встречах.

А генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура и генсек РФС Александр Алаев даже вынуждены были пожаловаться на спекуляцию билетами. По их словам, это стало неожиданностью.

«Были удивлены данными случаями. Это говорит о том, что интерес к турниру большой. К сожалению, не все могут попасть на стадион. Билеты продаются очень быстро, и возникает ажиотаж. Но у нас есть соответствующие органы. Если закон нарушен, окажем им полное содействие. Обсудим в рабочем порядке и другие ограничения, например продажу не более четырёх билетов в одни руки», — заявил Алаев.

К сожалению, это не единственная проблема, с которой столкнулись организаторы. Самура подтвердила, что некоторые игроки сборных Таити и ОАЭ сдали положительные тесты на коронавирус и в настоящий момент изолированы.

«С самого начала серьёзно относились к пандемии. Ввели правила, чтобы люди носили маски во всех зонах арены. Сейчас работаем совместно с российскими медиками. Уверяю, будем дотошно выполнять все рекомендации, которые они будут нам давать. В конечном итоге всё будет решать личная дисциплина каждого», — отметила функционер.