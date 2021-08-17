Отказ Украины, 52 т песка и болельщики на трибунах: что нужно знать о ЧМ по пляжному футболу в Москве

С 19 по 29 августа в Москве пройдёт 11-й чемпионат мира по пляжному футболу. Впервые финальную часть главного турнира примет Россия, выигравшая борьбу за право проведения у Чили и Сальвадора. Специально для этого события у стен стадиона «Лужники» возведена временная арена. Национальная команда под руководством Михаила Лихачёва может повторить свой успех 2011 и 2013 годов в родных стенах, однако ей намерены помешать Испания, Португалия и Бразилия. В числе фаворитов была бы и Украина, но местная федерация отказалась от участия в турнире по политическим мотивам.

Условия

Первый в истории чемпионат мира по пляжному футболу в России должен был пройти ещё в прошлом году. Однако турнир пришлось переносить на год из-за пандемии коронавируса. В борьбу за проведение первенства страна опередила Чили (остров Пасхи) и Сальвадор. В качестве преимуществ заявки были названы больший бюджет и наличие богатого организационного опыта после ЧМ-2018 по большому футболу.

К соревнованию хозяева действительно подошли с размахом. Специально к чемпионату возле спортивного комплекса «Лужники» был возведён стадион. А главное, арена сможет принять болельщиков. Трибуны разрешили заполнять на 50%. Причём иметь при себе QR-код или отрицательный тест на коронавирус будет не обязательно.

Что касается игроков, то им, по словам директора организационного комитета турнира Ильи Володарского, придётся сдавать тесты каждые 72 часа.

За медали в Москве по традиции сразятся 16 команд. Любопытно, что изначально приехать в Россию должна была и сборная Украины, но соседи отказались от участия чуть больше чем за месяц до начала первенства.

Фавориты

Традиционно выделяется Бразилия, которая привезла на турнир очень мощный состав. Латиноамериканцы являются пятикратными чемпионами мира, а в последний раз брали золото в 2017-м. Многие из того ростера остались в строю.

Действующие чемпионы планеты на данный момент — португальцы. Однако им защитить титул будет непросто, поскольку главная звезда коллектива Джордан Сантос прибыл в Москву не в лучшем физическом состоянии и лишь в последний момент восстановился от травмы. В число фаворитов входит и Испания, которая всегда показывает хорошие результаты на крупных соревнованиях. Наконец, нельзя сбрасывать со счетов и футболистов из Таити. Они в 2015-м и 2017-м дважды добирались до финала ЧМ.

Разумеется, только победы на родине будут ждать и от хозяев. Россияне в 2011-м и 2013-м поднимались на верхнюю ступень пьедестала, но с тех пор в лучшем случае довольствовались бронзой. Домашний мундиаль — идеальное место это исправить.

Фаворитами подопечные Михаила Лихачёва считаются и у букмекеров. Однако под номером один у них идут всё-таки бразильцы. Так, одна из известных контор предлагает поставить на их победу с коэффициентом 1.9. Далее следуют Россия (3,6), Португалия (5,5) и Испания (7).

Другая даёт схожие цифры: Бразилия (1,85), Россия (3,7), Португалия (5,5) и Испания (7,5). Любопытно, что даже Лихачёв признал — именно жёлто-зелёные являются главными претендентами на золото.

«Я всегда говорю, что они фавориты в любом соревновании, у них очень высокий уровень игроков. Наша же цель — идти от матча к матчу, все мои мысли заняты игрой 19 августа со сборной США», — приводит слова специалиста Bsrussia.

Наверняка, могла показать отличный результат в Москве и сборная Италии, но она сенсационно не отобралась на ЧМ. В четвертьфинале квалификации «Скуадра Адзурра», занимающая третью позицию в мировом рейтинге, уступила в дополнительное время Испании — 4:5. Вместе с командой не приедет в Россию её главная звезда — мастер ударов ножницами Габриэле Гори, который на двух последних первенствах планеты выигрывал «золотую бутсу» как лучший бомбардир. Также не попали на турнир крепкие мексиканцы и аргентинцы.

Группы

Распределение команд по группам получилось достаточно ровным. Среди четырёх квартетов нет откровенно «смертельного». России вовсе, можно сказать, повезло со жребием. США и Парагвай коллектив Лихачёва обыгрывать должен. А вот с японцами, которые в 2019-м дошли до полуфинала ЧМ, могут возникнуть трудности. К слову именно с азиатами отечественные футболисты тогда встретились в матче за бронзу и одержали победу — 5:4.

Пожалуй, наиболее ровной получилась группа С, где собрались Белоруссия, Сальвадор, Швейцария и Бразилия. Если со сборной, которая займёт первое место, практически всё понятно, то за вторую путёвку в плей-офф развернётся серьёзная борьба. Белорусы приятно удивили болельщиков, заняв в отборе к ЧМ четвёртую строчку. Швейцарцы там же вылетели в четвертьфинале. Наконец, сальвадорцы — сильнейшая команда КОНКАКАФ.

Из квартета B дальше с большой долей вероятности выйдут Испания и Таити. Дебютанты из Мозамбика, а также коллектив из ОАЭ поспорят лишь за третье место. А вот в группе D проблемы Португалии вполне может доставить Сенегал, который на двух последних ЧМ добирался до четвертьфинала. На прошлом мундиале африканцы в плей-офф как раз уступили будущим чемпионам (2:4), а теперь постараются взять реванш. Поборется за попадание в первую двойку и Уругвай. А вот Оману уготована роль аутсайдера.

Звёзды

Первенство планеты в России получится максимально представительным по именам, ведь в Москву приехал целый ряд звёзд пляжного футбола. Как уже говорилось, Португалию поведёт вперёд испытывающий проблемы со здоровьем Сантос. В 2019-м он помог своей команде победить на ЧМ, а заодно был признан лучшим игроком планеты. Отечественные болельщики должны хорошо его помнить и по игре за «Спартак». Остаётся надеяться, что повреждение не помешает нападающему продемонстрировать всё своё мастерство.

«В процессе реабилитации за последние несколько недель я здорово прибавил. Дело в том, что когда началась пандемия, я провёл операцию, восстановился, приступил к тренировкам с национальной сборной, а потом вновь травмировал то же колено, правда, в другом месте», — рассказывал спортсмен.

А на последнем рубеже действующих обладателей титула вновь сыграет опытный Элинтон Андраде, двукратный чемпион мира. Помимо этого он дважды (в 2016-м и 2018-м) признавался лучшим вратарём планеты.

Но наиболее мощный состав у бразильцев. Причём все лидеры жёлто-зелёных имеют опыт игры в России. Тут и супербомбардир Родригао, на ЧМ-2017 ставший обладателем «серебряной бутсы», и лучший футболист мира 2017 года Маурисиньо, и Датинья, который тоже долго играл в России. Все они настроены только на завоевание золотых медалей.

«Я следил за классификацией бразильцев. Счастлив и уверен, что мы отлично выступим на чемпионате мира. Не думаю, что есть какой-то определённый фаворит, все команды прибыли подготовленными и с хорошими шансами на победу», — заявил Маурисиньо.

Правда, на этот раз команде не поможет опытнейший защитник и капитан Бруно Шавьер. Он не принимал участие даже в отборочных матчах. Ветеран объяснял это тем, что, выступая в Европе, ему сложно добираться в Южную Америку из-за коронавирусных ограничений, а также омоложением состава.

Вообще в Бразилии такое количество сильных футболистов, что некоторые даже выступают за другие сборные. Наиболее показателен пример Озу Морейры, который уже давно представляет Японию. Мало того, в команде он является как капитаном, так и главным тренером. В 2019-м азиаты под его руководством сенсационно добрались до полфинала ЧМ.

Испанцев поведёт вперёд Льоренс Гомес. В 2018-м он был признан лучшим игроком мира. Отечественные болельщики вполне могут поддержать его, ведь Гомес в настоящий момент выступает за «Кристалл» из Санкт-Петербурга. В прошлом же он защищал цвета «Локомотива».

Нельзя не упомянуть и кажущегося вечным швейцарца Деяна Станковича. Ему уже 35 лет, и за сборную своей страны он выступает с 2005-го. Собственно, в 2009-м он фактически в одиночку вывел национальную команду в финал первенства планеты. Как и многие другие звёзды этого вида спорта, нападающий успел поиграть в России и даже дважды становился чемпионом страны с «Локомотивом».

Наконец, весьма представителен и состав отечественной сборной. В ростере достаточно людей, которые выиграли два первенства планеты в 2011-м и 2013-м: Алексей Романов, Юрий Крашенинников, Дмитрий Шишин, Антон Шкарин. А Антон Папоротный ездил на ЧМ-2011, но не участвовал в следующем турнире.

В целом Лихачёв собрал очень опытную команду. Показательный момент: в заявке хозяев значатся только пятеро футболистов моложе 30 лет: Андрей Новиков, Остап Фёдоров, Денис Пархоменко, Станислав Кошарный и Андрей Котенев.

Главные же роли в коллективе до сих пор играют возрастные исполнители. Так, Шкарин выступает за сборную с 2005-го и за это время провёл за неё около 300 встреч. А 35-летний Шишин с 235 голами остаётся её лучшим бомбардиром.