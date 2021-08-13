Определён состав сборной России на ЧМ-2021 по пляжному футболу

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Стал известен состав сборной России на чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года.
Определён состав сборной России на ЧМ-2021 по пляжному футболу
  • РИА Новости

Состав национальной команды был опубликован на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Состав сборной России на турнир выглядит следующим образом:

— вратари: Максим Чужков («Кристалл», Санкт-Петербург), Денис Пархоменко, Станислав Кошарный (оба — «Локомотив», Москва);

— полевые игроки: Антон Шкарин, Андрей Котенев, Остап Фёдоров (все — «Спартак», Москва), Фёдор Земсков, Борис Никоноров, Андрей Новиков (все — «Локомотив»), Алексей Макаров, Кирилл Романов, Юрий Крашенинников, Дмитрий Шишин, Артур Папоротный (все — «Кристалл»).

Чемпионат мира по пляжному футболу пройдёт в Москве с 19 по 29 августа.

Ранее был определён талисман ЧМ-2021 по пляжному футболу в России.

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