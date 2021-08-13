Определён состав сборной России на ЧМ-2021 по пляжному футболу

Стал известен состав сборной России на чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года.

Состав национальной команды был опубликован на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Состав сборной России на турнир выглядит следующим образом:

— вратари: Максим Чужков («Кристалл», Санкт-Петербург), Денис Пархоменко, Станислав Кошарный (оба — «Локомотив», Москва);

— полевые игроки: Антон Шкарин, Андрей Котенев, Остап Фёдоров (все — «Спартак», Москва), Фёдор Земсков, Борис Никоноров, Андрей Новиков (все — «Локомотив»), Алексей Макаров, Кирилл Романов, Юрий Крашенинников, Дмитрий Шишин, Артур Папоротный (все — «Кристалл»).

Чемпионат мира по пляжному футболу пройдёт в Москве с 19 по 29 августа.

Ранее был определён талисман ЧМ-2021 по пляжному футболу в России.