Определён талисман ЧМ-2021 по пляжному футболу в России

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Официальным талисманом чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года стала жар-птица Жаришка.
Определён талисман ЧМ-2021 по пляжному футболу в России
  • © FIFA

«Жаришка — поразительный персонаж, который будет развлекать и вовлекать зрителей всех возрастов, особенно детей. Это восхитительный символ радости и восторга от чемпионата мира по пляжному футболу. Вместе с другими визуальными материалами, созданными для чемпионата мира, Жаришка сыграет ключевую роль в привлечении внимания зрителей к этому празднику пляжного футбола», — цитирует директора по маркетингу Международной федерации футбола (ФИФА) Жана-Франсуа Пати пресс-служба ФИФА.

Чемпионат мира по пляжному футболу пройдёт в Москве с 19 по 29 августа.

Ранее сообщалось, что стартует предварительная продажа билетов на ЧМ-2021 по пляжному футболу.

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