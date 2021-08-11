Определён талисман ЧМ-2021 по пляжному футболу в России

Официальным талисманом чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года стала жар-птица Жаришка.

«Жаришка — поразительный персонаж, который будет развлекать и вовлекать зрителей всех возрастов, особенно детей. Это восхитительный символ радости и восторга от чемпионата мира по пляжному футболу. Вместе с другими визуальными материалами, созданными для чемпионата мира, Жаришка сыграет ключевую роль в привлечении внимания зрителей к этому празднику пляжного футбола», — цитирует директора по маркетингу Международной федерации футбола (ФИФА) Жана-Франсуа Пати пресс-служба ФИФА.

Чемпионат мира по пляжному футболу пройдёт в Москве с 19 по 29 августа.

Ранее сообщалось, что стартует предварительная продажа билетов на ЧМ-2021 по пляжному футболу.