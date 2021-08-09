Стартует предварительная продажа билетов на ЧМ-2021 по пляжному футболу

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Открывается предварительная продажа билетов на чемпионат мира по пляжному футболу — 2021, который пройдёт в Москве.
Стартует предварительная продажа билетов на ЧМ-2021 по пляжному футболу
  • ©rfs.ru

Об этом сообщает официальный сайт РФС. Владельцы карт Visa получат возможность приобрести билеты на турнир на этапе эксклюзивной продажи с 16:00 мск 9 августа до 16:00 мск 12 августа.

После этапа предварительной продажи билеты поступят в продажу для широкой общественности — с 17:00 мск 12 августа до дня финала при условии их наличия. Билеты будут доступны в порядке очереди по цене от 400 рублей за сеансы группового этапа до 700 рублей за финал.

Чемпионат мира по пляжному футболу пройдёт в Москве с 19 по 29 августа.

Ранее был объявлен состав сборной Испании на ЧМ по пляжному футболу в Москве.

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