Объявлен состав сборной Испании на ЧМ по пляжному футболу в Москве
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Главный тренер команды Кристиан Мендес выбрал следующих исполнителей:
— вратари: Пабло Лопес Молина, Хуан Мануэль Массо, Дона;
— полевые игроки: Адриан Гарсия, Льоренц Лопес, Эдуард Молина, Антонио Майор, Франциско Мехияс Ноя, Хавьер Торрес Медина, Хосе Синтас Каро, Чики Ардил, Оминга Кабрера Акоста, Давид Ардил Наварро и Ридуан Дрис Боузиан.
Чемпионат мира по пляжному футболу пройдёт с 19 по 29 августа в Москве. Испания в группе В сыграет с Мозамбиком, ОАЭ и Таити.
Ранее сообщалось, что на ЧМ по пляжному футболу будут допущены болельщики.