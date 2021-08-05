На ЧМ по пляжному футболу будут допущены болельщики

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Чемпионат мира по пляжному футболу-2021, который пройдёт в Москве, состоится в присутствии зрителей.
На ЧМ по пляжному футболу будут допущены болельщики
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

Как сообщает паблик Пляжный футбол России Вконтакте, 4 августа было принято решение о том, что на арене на Фестивальной площади во время проведения чемпионата мира каждый матч смогут посетить порядка трёх тысяч человек с соблюдением социальной дистанции.

Первенство планеты по пляжному футболу пройдёт в Москве с 19 по 29 августа.

Ранее стал известен состав сборной Бразилии по пляжному футболу на ЧМ-2021 в Москве.

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