«Хочется быть как Карполь»: Лихачёв о работе в сборной России, ЧМ по пляжному футболу и отказе Карпина от совмещения

19 августа в Москве стартует розыгрыш чемпионата мира по пляжному футболу. В преддверии соревнований RT побеседовал с главным тренером сборной России Михаилом Лихачёвым. Специалист, возглавляющий команду с 2010 года, признался, что был бы не прочь последовать примеру легендарного волейбольного наставника Николая Карполя, который тренирует «Уралочку» уже 52 года. Лихачёв также оценил перспективы своих подопечных на домашнем мундиале, поддержал решение Валерия Карпина отказаться от совмещения постов и рассказал о системных проблемах в российском пляжном футболе.

— Для вас чемпионат мира 2021 года станет пятым у руля национальной команды. Предвкушение этого турнира отличается от предыдущих?

— С одной стороны, грядущий чемпионат мира — домашний, поэтому мы все чувствуем дополнительную ответственность. Есть определённое напряжение. С другой стороны, любой мундиаль — очень значимый и важный турнир. Все понимают, что в жизни таких соревнований не бывает много. Есть огромное желание выступить успешно на каждом из них. А здесь тем более — Москва, «Лужники», родные болельщики.

— Некоторые считают, что на домашнем чемпионате мира сборная России сыграет практически в том же составе, что и на предыдущем мундиале.

— Определённые изменения всё же есть, но в целом это действительно примерно тот же коллектив, что представлял страну на чемпионате мира 2019 года. Надеюсь, опыт игры на том первенстве даст позитивный эффект.

— В большом футболе наверняка забили бы тревогу, что у нынешних лидеров нет достойной смены. Вы сами как это оцениваете?

— У нас есть молодые игроки, которые уже имеют за плечами опыт выступления на предыдущем первенстве — Остап Фёдоров и Андрей Новиков. И в скором времени добавятся ещё несколько человек. Их имена вы узнаете в ближайшее время. Думаю, сплав молодости и опыта должен помочь нам удачно сыграть на турнире.

— Насколько я знаю, изначально сборная России собиралась объявить состав 9 августа, но в итоге было решено сделать это 15-го числа. С чем это связано?

— С личными интересами национальной команды. Есть определённые аспекты, которые мы хотим учесть при окончательном выборе состава. Нам необходимо немного времени.

— На ваш взгляд, в чём нынешняя сборная превосходит ту, которая выступала в Парагвае в 2019 году?

— Не думаю, что отличия настолько серьёзные. Всё-таки два года — не очень большой срок. Да, коллектив стал немного опытнее, но приобретением подобных качеств всё не ограничивается, нужно хорошо подготовиться к турниру. Думаю, у нынешнего состава есть всё необходимое, чтобы показать хороший результат на домашнем чемпионате мира.

— Помимо России, назовите тройку главных претендентов на победу на ЧМ-2021.

— Бразилия, Португалия и Испания.

— Почему именно они?

— По моему мнению, бразильцы — фавориты любого турнира, в котором они принимают участие. Их уровень несоизмеримо выше, чем у представителей любой другой национальной команды. Но тем и хорош пляжный футбол, что здесь можно за счёт головы и тактических ухищрений нейтрализовать сильные качества противника.

Португальцы в последние годы достигали высоких результатов на многих международных соревнованиях и имеют огромный опыт. У Испании же сейчас идеальное соотношение молодых и опытных игроков, большая группа очень ярких спортсменов. Мне кажется, эта сборная сейчас в самом соку.

— Для большого футбола нахождение тренера у руля сборной на протяжении 11 лет — крайне редкий случай. Чем объясните такое долголетие?

— Думаю, причина в том, что под моим руководством сборная России выступила на четырёх первенствах планеты, завоевала два золота и две бронзы. Мне кажется, лучшего результата было сложно ожидать. Понимаю, что на каждом турнире необходимо подтверждать своё мастерство — причём не только игрокам, но и тренерам. Видимо, пока не давал повода усомниться в своей квалификации, результатами доказывал, что могу приносить пользу отечественному футболу.

— Пожалуй, в большом футболе самым ярким примером столь долгого нахождения у руля сборной был Йоахим Лёв…

— Вы на что-то намекаете? (Смеётся.) Если это юмор, то он чёрный и жёсткий, но я его принимаю.

— Нет, но с учётом вашего длительного нахождения у руля команды наверняка сложно было уйти от сравнений с условными Лёвом или Алексом Фергюсоном...

— Лично мне хочется быть как волейбольный тренер Николай Карполь, который уже 52 года возглавляет «Уралочку». Есть отличные примеры и в российском спорте.

— Занимать одну должность на протяжении такого периода времени наверняка непросто. Посещали мысли о том, чтобы сменить обстановку?

— Нельзя сказать, что я целенаправленно задумывался об отставке. Конечно, за этот срок были и громкие победы, и тяжёлые поражения. Да, последних было не так много, но всё же. Мне очень приятно заниматься тем делом, которое я хорошо знаю и люблю. Хочется оставаться полезным для сборной и всего российского футбола.

— В 2017-м вы возглавили московский «Спартак», но уже через два года отказались от совмещения в пользу национальной команды. Приходилось слышать, что это было сделано в интересах сборной. Формулировка верная?

— Не совсем. На мой взгляд, в тот момент совмещение во многом выручило национальную команду. Буквально в течение одного сезона ряд футболистов «Спартака» достиг огромного прогресса, что помогло им сначала стать кандидатами, а затем и полноценными членами сборной России.

— С чем же тогда был связан уход из «Спартака»?

— В 2019 году сборной предстояло провести очень тяжёлый сезон, включавший в себя большое количество престижных международных турниров. Моя занятость в сборной сильно ударила бы по качеству работы в клубе. Решили, что физически и эмоционально не смогу выдержать такой график.

— Вы видите определённые параллели между вашим уходом из «Спартака» в 2019 году и решением Валерия Карпина отказаться от совмещения?

— Отлично понимаю Карпина, который осознал, что ему будет очень сложно руководить и сборной России, и «Ростовом». На мой взгляд, решение абсолютно закономерное. Могу лишь поддержать его и пожелать успехов. Что касается совмещения в целом, считаю, что это не всегда плохо. Обратных примеров достаточно. Другое дело, что необходимо правильно построить работу, чтобы это давало эффект.

— С того момента у вас не было желания вновь поработать в клубе?

— Это было бы неплохо для всего российского пляжного футбола, а не только для меня. Сейчас ситуация оставляет желать лучшего. В прошедшем чемпионате страны приняли участие всего семь клубов. Горько сознавать, что это происходит в год проведения домашнего мундиаля. Число команд-участниц абсолютно ничтожное.

Своими выступлениями за последние десять лет мы доказали, что в России должно быть больше качественных коллективов. Даже несмотря на это, наше национальное первенство находится на хорошем счету, но лиги Италии и Португалии как минимум догнали нас. А если брать в расчёт последний сезон, то даже превзошли.

— Что привело к подобной ситуации?

— В 2018 году в чемпионате России числились девять команд, причём качество как тренеров, так и футболистов было заметно выше. Лига была гораздо сильнее. Что касается 2020-го, хорошо, что первенство страны вообще удалось провести. Ситуация с коронавирусом была крайне неприятной, играли практически без привлечения легионеров. Спустя год мы потеряли ещё два клуба, а в числе участников соревнований значились коллективы, не имевшие опыта выступления в высшем дивизионе. Я имею в виду петербургский «Лекс». Кроме того, далеко не все из этой семёрки могли похвастать финансовым благополучием.

Как главного тренера сборной и человека, который поучаствовал в строительстве отечественного пляжного футбола, меня подобное не может не огорчать. Считаю, мы можем рассчитывать на то, чтобы в лиге выступали 10—12 качественных команд. После чемпионата мира нам надо садиться за круглый стол и принимать какие-то решения, чтобы спорт продолжал развиваться, а не стагнировал.

— Какой выход из этой ситуации видите вы?

— Мне близок и понятен тот путь, по которому пошёл женский классический футбол. Сейчас у многих клубов РПЛ есть свои женские команды — «Зенит», «Краснодар», «Рубин», «Ростов», ЦСКА, «Локомотив». Считаю, что для нас это тоже могло бы стать своего рода спасательным кругом. Особенно учитывая тот факт, что расходы на содержание клуба невелики.

— Насколько известно, бюджет московского «Спартака» составляет около 10 млрд рублей. Сколько нужно на содержание клуба по пляжному футболу?

— Десять, но не миллиардов.