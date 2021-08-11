«Хочется быть как Карполь»: Лихачёв о работе в сборной России, ЧМ по пляжному футболу и отказе Карпина от совмещения
- Михаил Лихачёв
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— Для вас чемпионат мира 2021 года станет пятым у руля национальной команды. Предвкушение этого турнира отличается от предыдущих?
— С одной стороны, грядущий чемпионат мира — домашний, поэтому мы все чувствуем дополнительную ответственность. Есть определённое напряжение. С другой стороны, любой мундиаль — очень значимый и важный турнир. Все понимают, что в жизни таких соревнований не бывает много. Есть огромное желание выступить успешно на каждом из них. А здесь тем более — Москва, «Лужники», родные болельщики.
— Некоторые считают, что на домашнем чемпионате мира сборная России сыграет практически в том же составе, что и на предыдущем мундиале.
— Определённые изменения всё же есть, но в целом это действительно примерно тот же коллектив, что представлял страну на чемпионате мира 2019 года. Надеюсь, опыт игры на том первенстве даст позитивный эффект.
— В большом футболе наверняка забили бы тревогу, что у нынешних лидеров нет достойной смены. Вы сами как это оцениваете?
— У нас есть молодые игроки, которые уже имеют за плечами опыт выступления на предыдущем первенстве — Остап Фёдоров и Андрей Новиков. И в скором времени добавятся ещё несколько человек. Их имена вы узнаете в ближайшее время. Думаю, сплав молодости и опыта должен помочь нам удачно сыграть на турнире.
— Насколько я знаю, изначально сборная России собиралась объявить состав 9 августа, но в итоге было решено сделать это 15-го числа. С чем это связано?
— С личными интересами национальной команды. Есть определённые аспекты, которые мы хотим учесть при окончательном выборе состава. Нам необходимо немного времени.
— На ваш взгляд, в чём нынешняя сборная превосходит ту, которая выступала в Парагвае в 2019 году?
— Не думаю, что отличия настолько серьёзные. Всё-таки два года — не очень большой срок. Да, коллектив стал немного опытнее, но приобретением подобных качеств всё не ограничивается, нужно хорошо подготовиться к турниру. Думаю, у нынешнего состава есть всё необходимое, чтобы показать хороший результат на домашнем чемпионате мира.
— Помимо России, назовите тройку главных претендентов на победу на ЧМ-2021.
— Бразилия, Португалия и Испания.
— Почему именно они?
— По моему мнению, бразильцы — фавориты любого турнира, в котором они принимают участие. Их уровень несоизмеримо выше, чем у представителей любой другой национальной команды. Но тем и хорош пляжный футбол, что здесь можно за счёт головы и тактических ухищрений нейтрализовать сильные качества противника.
Португальцы в последние годы достигали высоких результатов на многих международных соревнованиях и имеют огромный опыт. У Испании же сейчас идеальное соотношение молодых и опытных игроков, большая группа очень ярких спортсменов. Мне кажется, эта сборная сейчас в самом соку.
— Для большого футбола нахождение тренера у руля сборной на протяжении 11 лет — крайне редкий случай. Чем объясните такое долголетие?
— Думаю, причина в том, что под моим руководством сборная России выступила на четырёх первенствах планеты, завоевала два золота и две бронзы. Мне кажется, лучшего результата было сложно ожидать. Понимаю, что на каждом турнире необходимо подтверждать своё мастерство — причём не только игрокам, но и тренерам. Видимо, пока не давал повода усомниться в своей квалификации, результатами доказывал, что могу приносить пользу отечественному футболу.
— Пожалуй, в большом футболе самым ярким примером столь долгого нахождения у руля сборной был Йоахим Лёв…
— Вы на что-то намекаете? (Смеётся.) Если это юмор, то он чёрный и жёсткий, но я его принимаю.
— Нет, но с учётом вашего длительного нахождения у руля команды наверняка сложно было уйти от сравнений с условными Лёвом или Алексом Фергюсоном...
— Лично мне хочется быть как волейбольный тренер Николай Карполь, который уже 52 года возглавляет «Уралочку». Есть отличные примеры и в российском спорте.
— Занимать одну должность на протяжении такого периода времени наверняка непросто. Посещали мысли о том, чтобы сменить обстановку?
— Нельзя сказать, что я целенаправленно задумывался об отставке. Конечно, за этот срок были и громкие победы, и тяжёлые поражения. Да, последних было не так много, но всё же. Мне очень приятно заниматься тем делом, которое я хорошо знаю и люблю. Хочется оставаться полезным для сборной и всего российского футбола.
— В 2017-м вы возглавили московский «Спартак», но уже через два года отказались от совмещения в пользу национальной команды. Приходилось слышать, что это было сделано в интересах сборной. Формулировка верная?
— Не совсем. На мой взгляд, в тот момент совмещение во многом выручило национальную команду. Буквально в течение одного сезона ряд футболистов «Спартака» достиг огромного прогресса, что помогло им сначала стать кандидатами, а затем и полноценными членами сборной России.
— С чем же тогда был связан уход из «Спартака»?
— В 2019 году сборной предстояло провести очень тяжёлый сезон, включавший в себя большое количество престижных международных турниров. Моя занятость в сборной сильно ударила бы по качеству работы в клубе. Решили, что физически и эмоционально не смогу выдержать такой график.
— Вы видите определённые параллели между вашим уходом из «Спартака» в 2019 году и решением Валерия Карпина отказаться от совмещения?
— Отлично понимаю Карпина, который осознал, что ему будет очень сложно руководить и сборной России, и «Ростовом». На мой взгляд, решение абсолютно закономерное. Могу лишь поддержать его и пожелать успехов. Что касается совмещения в целом, считаю, что это не всегда плохо. Обратных примеров достаточно. Другое дело, что необходимо правильно построить работу, чтобы это давало эффект.
— С того момента у вас не было желания вновь поработать в клубе?
— Это было бы неплохо для всего российского пляжного футбола, а не только для меня. Сейчас ситуация оставляет желать лучшего. В прошедшем чемпионате страны приняли участие всего семь клубов. Горько сознавать, что это происходит в год проведения домашнего мундиаля. Число команд-участниц абсолютно ничтожное.
Своими выступлениями за последние десять лет мы доказали, что в России должно быть больше качественных коллективов. Даже несмотря на это, наше национальное первенство находится на хорошем счету, но лиги Италии и Португалии как минимум догнали нас. А если брать в расчёт последний сезон, то даже превзошли.
— Что привело к подобной ситуации?
— В 2018 году в чемпионате России числились девять команд, причём качество как тренеров, так и футболистов было заметно выше. Лига была гораздо сильнее. Что касается 2020-го, хорошо, что первенство страны вообще удалось провести. Ситуация с коронавирусом была крайне неприятной, играли практически без привлечения легионеров. Спустя год мы потеряли ещё два клуба, а в числе участников соревнований значились коллективы, не имевшие опыта выступления в высшем дивизионе. Я имею в виду петербургский «Лекс». Кроме того, далеко не все из этой семёрки могли похвастать финансовым благополучием.
Как главного тренера сборной и человека, который поучаствовал в строительстве отечественного пляжного футбола, меня подобное не может не огорчать. Считаю, мы можем рассчитывать на то, чтобы в лиге выступали 10—12 качественных команд. После чемпионата мира нам надо садиться за круглый стол и принимать какие-то решения, чтобы спорт продолжал развиваться, а не стагнировал.
— Какой выход из этой ситуации видите вы?
— Мне близок и понятен тот путь, по которому пошёл женский классический футбол. Сейчас у многих клубов РПЛ есть свои женские команды — «Зенит», «Краснодар», «Рубин», «Ростов», ЦСКА, «Локомотив». Считаю, что для нас это тоже могло бы стать своего рода спасательным кругом. Особенно учитывая тот факт, что расходы на содержание клуба невелики.
— Насколько известно, бюджет московского «Спартака» составляет около 10 млрд рублей. Сколько нужно на содержание клуба по пляжному футболу?
— Десять, но не миллиардов.
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