Женская сборная России по пляжному футболу победила Бразилию в матче Межконтинентального кубка

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Женская сборная России по пляжному футболу одержала победу над командой Бразилии (4:1) в заключительном туре Межконтинентального кубка, который проходил в Москве.
Женская сборная России по пляжному футболу победила Бразилию в матче Межконтинентального кубка
  • © Павел Бедняков
  • РИА Новости

Забитыми мячами у россиянок отметились Анна Акылбаева, Яна Зубилова, Глафира Бажанова и Анна Чернякова. Единственный мяч бразильянок — на счету Леле Виллар.

Сборная Бразилии ещё до начала встречи досрочно стала победителем первого в истории женского Межконтинентального кубка по пляжному футболу.

Ранее женская сборная России уступила Испании на Межконтинентальном кубке — 2021 по пляжному футболу.

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