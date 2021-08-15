Женская сборная России по пляжному футболу победила Бразилию в матче Межконтинентального кубка
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- РИА Новости
Забитыми мячами у россиянок отметились Анна Акылбаева, Яна Зубилова, Глафира Бажанова и Анна Чернякова. Единственный мяч бразильянок — на счету Леле Виллар.
Сборная Бразилии ещё до начала встречи досрочно стала победителем первого в истории женского Межконтинентального кубка по пляжному футболу.
Ранее женская сборная России уступила Испании на Межконтинентальном кубке — 2021 по пляжному футболу.