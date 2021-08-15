Женская сборная России по пляжному футболу победила Бразилию в матче Межконтинентального кубка

Женская сборная России по пляжному футболу одержала победу над командой Бразилии (4:1) в заключительном туре Межконтинентального кубка, который проходил в Москве.

© Павел Бедняков

РИА Новости

Забитыми мячами у россиянок отметились Анна Акылбаева, Яна Зубилова, Глафира Бажанова и Анна Чернякова. Единственный мяч бразильянок — на счету Леле Виллар. Сборная Бразилии ещё до начала встречи досрочно стала победителем первого в истории женского Межконтинентального кубка по пляжному футболу. Ранее женская сборная России уступила Испании на Межконтинентальном кубке — 2021 по пляжному футболу.