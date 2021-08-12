Голкипер Чужков считает «Барселону» виноватой в потере Месси

Вратарь сборной России по пляжному футболу Максим Чужков считает, что аргентинский нападающий Лионель Месси не виноват в уходе из «Барселоны».

«Тяжело судить. Насколько я понимаю, сам Месси не виноват. Он хотел остаться в «Барселоне». Но по ряду причин ему не удалось договориться с клубом по зарплате», — заявил в интервью RT Чужков.

Голкипер также признался, что всегда симпатизировал «Барселоне», особенно когда за неё выступал Месси.

5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с аргентинцем из-за финансовых и структурных препятствий со стороны испанской Примеры.

Спустя пять дней Месси заключил двухлетний контракт с «Пари Сен-Жермен» с опцией продления ещё на один год. Аргентинец будет играть под 30-м номером.

Ранее Месси принял участие в первой тренировке после перехода в ПСЖ.