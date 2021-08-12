«Он хотел остаться в «Барселоне»: Чужков о переходе Месси, нейтральном статусе на ЧМ и популярности пляжного футбола

Лионель Месси хотел остаться в «Барселоне», но был вынужден перейти в «Пари Сен-Жермен». Об этом в интервью RT заявил голкипер сборной России по пляжному футболу Максим Чужков. Также двукратный победитель Евролиги прокомментировал скандал в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио, поделился ожиданиями от выступления на чемпионате мира в нейтральном статусе и признался, что не следит за российским классическим футболом.

— Менее десяти дней остаётся до старта чемпионата мира по пляжному футболу, который впервые пройдёт в России. Что чувствуете?

— Ощущения невероятные. Мы все понимаем, что это самый крупный турнир последних двух лет. Но в связи с пандемией особенно радует, что соревнования вообще состоятся. В начале 2021 года ставился вопрос о возможности их проведения в России. А недели две назад ещё и стало известно о допуске болельщиков на трибуны. Слышал, что первоначально планировалось организовать посещение матчей чемпионата мира по QR-кодам. Сейчас же всё будет гораздо проще.

— В разгар пандемии некоторые спортсмены, например, те же бойцы ММА, признавались, что им комфортнее выступать при пустых трибунах — слышишь подсказки тренера, не отвлекаешься. Как лучше вам?

— В пляжном футболе ситуация иная. У нас молодой вид спорта, для него строятся стадионы, привлекаются телеканалы. Мы очень ценим внимание болельщиков, поэтому выступаем исключительно за проведение игр при полных трибунах.

— В 2018 году в России уже проходил чемпионат мира по футболу, правда, по классическому. Тот турнир стал огромным событием в жизни страны, а некоторые игроки вернулись с него настоящими звёздами. Не проводили определённые параллели с тем первенством?

— Признаться, не задумывался об этом. Ну проходил и проходил. У нас свой вид спорта.

— В отличие от той сборной, вы подходите к турниру не в статусе тёмной лошадки. Российская команда регулярно завоёвывает медали на крупных соревнованиях, а «Кристалл» является сильнейшим из клубов Европы последних двух сезонов. Это создаёт дополнительное давление?

— Не думаю, что успехи «Кристалла» каким-либо образом влияют на ожидания от выступления российской сборной. Всё же это разные турниры и команды, другой тренер. Поэтому одно не накладывается на другое.

— Насколько я знаю, в 2020 году произошла интересная история. Главный тренер «Кристалла» Энджело Ширинци не смог находиться рядом с коллективом, вследствие чего обязанности тренера на себя взял ветеран клуба и сборной Юрий Крашенинников.

— Да, в определённый момент были закрыты границы, поэтому швейцарец не смог приехать. В итоге вплоть до Суперфинала нас готовил Крашенинников. Юрий Юрьевич, как говорится (смеётся). Не знаю, как он сам оценивает этот опыт. На мой взгляд, со своей работой он справился. Под его руководством проиграли всего один раз, да и то по пенальти.

— Пока Крашенинников замещал главного тренера, просил обращаться к нему по имени отчеству?

— Нет, в плане общения ничего не изменилось. Сам Юра не ставил себя выше остальных. Просто на него была возложена определённая задача по подготовке коллектива.

— Насколько известно, тот сезон сложился для «Кристалла» не очень удачно…

— Да, он получился непростым. Пандемийные ограничения в Санкт-Петербурге смягчили позднее, чем в Москве, поэтому и приступили к тренировкам мы всего за полторы-две недели до старта первенства. Да и иностранцев не хватало. У нас в команде числится несколько бразильских легионеров, на протяжении нескольких лет составляющих её костяк. Все четвёрки сыграны, а здесь приходилось заново нарабатывать связи. Как итог — лишь третье место в Суперфинале.

— Слышал мнение, что со сборной России на мундиале могут тягаться разве что несколько сборных. Согласны?

— На самом деле, сейчас почти все команды находятся примерно на одном уровне. Вспомните прошлое первенство планеты. Можно обыграть бразильцев в четвертьфинале, а затем уступить итальянцам в дополнительное время. Пляжный футбол — непредсказуемый вид спорта. Здесь каждое касание или кочка могут привести к решающему голу.

— Недавно российский пловец Андрей Минаков заявил, что «разговоры о шансах на медали» помешали ему успешно выступить на Олимпиаде в Токио. От сборной России также многого ждут на домашнем ЧМ. Это оказывает давление на вас?

— Лично мне это не мешает. Не обращаю внимания на разговоры о медалях. Считаю, что надо идти поэтапно. Сейчас главная задача — завоевание путёвки в плей-офф.

— Есть мнение, что за последние два года в сборной России крайне обострилась конкуренция во вратарской линии.

— Думаю, не мне говорить об этом. Лучше спросить у тренера. На данный момент к турниру готовятся трое голкиперов, и мы не знаем, кто именно получит шанс выступить. Ждём решения наставника.

— В российском большом футболе всегда гордились своей вратарской школой. Кого вы считаете наиболее перспективным из нынешнего поколения голкиперов?

— Честно признаться, российским большим футболом не интересуюсь. Да, иногда могу посмотреть матчи, например, на сборах. Но чтобы целенаправленно... Не считаю, что мне обязательно следить за этим.

— А что насчёт европейского?

— Ничего не имею против. Зарубежный футбол очень интересный, подвижный. Если время позволяет, то могу посмотреть пару игр.

— Следовательно, любимых российских команд тоже нет?

— Сейчас нет. Раньше были «Крылья Советов». Но после того, как меня уволили из клуба, он перестал быть любимым.

— Среди зарубежных команд есть те, которым симпатизируете?

— Нравилась «Барселона», когда за неё выступал Лионель Месси.

— На днях аргентинец покинул клуб. Как оцениваете это решение?

— Тяжело судить. Насколько я понимаю, сам Месси не виноват. Он хотел остаться в «Барселоне». Но по ряду причин ему не удалось договориться с клубом по зарплате.

— Если большой футбол не входит в вашу сферу интересов, возможно, следите за другими видами спорта?

— На сборах почти всё свободное время посвящали просмотру Олимпийских игр. Особо запомнилась победа Марии Ласицкене в соревнованиях по прыжкам в высоту. Также смотрели гандбол, волейбол. Если правильно помню, то не удалось увидеть матч между мужскими сборными России и Бразилии — его показывали очень рано. Но финал смотрел.

— Наверное, одним из самых резонансных событий Игр стал скандал в художественной гимнастике. Не следили?

— Конечно, слышал об этом. Но я не арбитр, поэтому мне сложно анализировать выступление спортсменок. Очень жаль, что подобное происходит на Олимпиаде. Возможно, девчонок действительно засудили.

— Назовите три главных события Олимпиады в Токио.

— Скандал в художественной гимнастике, поражение женской сборной в финале гандбольного турнира, а также пятое место в неофициальном медальном зачёте. На мой взгляд, сборная России более чем успешно выступила на Играх. Спортсмены молодцы. Даже несмотря на отсутствие флага, они продолжали биться за свою страну, завоёвывать для неё медали. Это дорогого стоит.

— На чемпионате мира вам также придётся выступать в нейтральном статусе. Думали об этом?

— Для меня это будет первый подобный опыт. Пока даже не представляю, каково это. Не с чем сравнивать.

— На Олимпиаде после побед российских спортсменов звучал Первый концерт Петра Ильича Чайковского. Возможно, у вас есть идеи, что можно было бы использовать вместо гимна России на чемпионате мира по пляжному футболу?

— Что-нибудь придумают. На мой взгляд, можно было бы взять «Король и Шут» — «Кукла колдуна» (смеётся). Очень хорошая композиция. Или Баста — «Моя игра». Можно подобрать много вариантов.

Также по теме Гений чистой высоты: как Ласицкене превзошла себя по ходу финала и стала олимпийской чемпионкой Мария Ласицкене стала олимпийской чемпионкой по прыжкам в высоту на Играх в Токио. В финале соревнований она опередила долгое время не...

— В одном из интервью вы упоминали, что даже после чемпионата мира 2019 года вас всего пару раз узнали на улице. За эти годы ситуация не изменилась?

— Нет. Думаю, это связано с тем, что наш спорт не очень широко освещается на телевидении. Хотя финал Кубка европейских чемпионов с «Брагой» показывали на одном из федеральных каналов, за что хотел бы выразить признательность. Но постепенно интерес к этому виду спорта растёт. За последние пять-шесть лет число болельщиков увеличилось. Правда, на улице всё равно не узнают (смеётся).

— После Евро-2020 некоторые известные атлеты выражали надежду, что провал российских футболистов заставит болельщиков пристальнее следить за другими видами спорта. У вас не было таких мыслей?

— Не рассматриваю будущий турнир как возможность добиться, чтобы на нас обратили внимание. Если люди захотят посмотреть, то сделают это. Нет — вновь всё пропустят. На мой взгляд, сборная России по пляжному футболу заслужила это ещё в начале 2010-х, когда выиграла два чемпионата мира подряд.

— Как думаете, что нужно пляжному футболу, чтобы стать более популярным в стране?

— Сборной России хватает побед. Поэтому хотелось бы, чтобы на него немного больше обращали внимание и выделяли среди других.

— Зачастую в словах представителей некоторых видов спорта чувствуется определённая зависть к футболистам. Особенно если учитывать тот факт, что в некоторых дисциплинах отечественные спортсмены добиваются гораздо более высоких результатов. У вас есть подобное чувство?

— Определённая ревность к большому футболу присутствует с момента перехода в пляжку. Удивлялся, почему к ним такое большое внимание, хотя они ничего не выигрывают. И при этом так мало обращают внимания на тех, кто завоевал почти все возможные трофеи.