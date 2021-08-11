Тренер сборной России назвал причины стагнации в пляжном футболе

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Главный тренер сборной России Михаил Лихачёв рассказал о тяжёлой ситуации в пляжном футболе.
Тренер сборной России назвал причины стагнации в пляжном футболе
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Что касается 2020-го, хорошо, что первенство страны вообще удалось провести. Ситуация с коронавирусом была крайне неприятной, играли практически без привлечения легионеров. Спустя год мы потеряли ещё два клуба, а в числе участников соревнований значились коллективы, не имевшие опыта выступления в высшем дивизионе. Я имею в виду петербургский «Лекс». Кроме того, далеко не все из этой семёрки могли похвастать финансовым благополучием», — сказал Лихачёв в интервью RT.

По его словам, в 2018 году в чемпионате России числились девять команд. Причём качество как тренеров, так и футболистов было заметно выше. Лига была гораздо сильнее.

Ранее тренер сборной России по пляжному футболу поддержал решение Карпина уйти из «Ростова».

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