Тренер сборной России по пляжному футболу поддержал решение Карпина уйти из «Ростова»

Короткая ссылка
Наставник сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв прокомментировал ситуацию с совмещением тренерских постов в клубе и сборной.
Тренер сборной России по пляжному футболу поддержал решение Карпина уйти из «Ростова»
  • © РИА Новости

«Отлично понимаю Карпина, который осознал, что ему будет очень сложно руководить и сборной России, и «Ростовом». На мой взгляд, решение абсолютно закономерное. Могу лишь поддержать его и пожелать успехов. Что касается совмещения в целом, считаю, что это не всегда плохо. Обратных примеров достаточно. Другое дело, что необходимо правильно построить работу, чтобы это давало эффект», — сказал Лихачёв в интервью RT.

Первый матч под руководством Карпина сборная России сыграет 1 сентября. В отборочной встрече чемпионата мира 2022 года россияне на стадионе «Лужники» примут сборную Хорватии.

Ранее Лихачёв высказался о сравнениях себя с известными тренерами Йоахимом Лёвом и Алексом Фергюсоном.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить