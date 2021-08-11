Тренер сборной России по пляжному футболу поддержал решение Карпина уйти из «Ростова»

Наставник сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв прокомментировал ситуацию с совмещением тренерских постов в клубе и сборной.

«Отлично понимаю Карпина, который осознал, что ему будет очень сложно руководить и сборной России, и «Ростовом». На мой взгляд, решение абсолютно закономерное. Могу лишь поддержать его и пожелать успехов. Что касается совмещения в целом, считаю, что это не всегда плохо. Обратных примеров достаточно. Другое дело, что необходимо правильно построить работу, чтобы это давало эффект», — сказал Лихачёв в интервью RT.

Первый матч под руководством Карпина сборная России сыграет 1 сентября. В отборочной встрече чемпионата мира 2022 года россияне на стадионе «Лужники» примут сборную Хорватии.

Ранее Лихачёв высказался о сравнениях себя с известными тренерами Йоахимом Лёвом и Алексом Фергюсоном.