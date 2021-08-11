Наставник сборной России по пляжному футболу высказался о сравнениях с Лёвом и Фергюсоном

Наставник сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв объяснил нахождение у руля национальной команды на протяжении 11 лет.

«Думаю, причина в том, что под моим руководством сборная России выступила на четырёх первенствах планеты, завоевала два золота и две бронзы. Мне кажется, лучшего результата было сложно ожидать. Понимаю, что на каждом турнире необходимо подтверждать своё мастерство, причём не только игрокам, но и тренерам. Видимо, пока не давал повода усомниться в своей квалификации, результатами доказывал, что могу приносить пользу отечественному футболу», — сказал Лихачёв в интервью RT.

Тренер отреагировал на сравнение с Йоахимом Лёвом и Алексом Фергюсоном с учётом его длительного нахождения у руля команды.

«Вы на что-то намекаете? Если это юмор, то он чёрный и жёсткий, но я его принимаю... Лично мне хочется быть как волейбольный тренер Николай Карполь, который уже 52 года возглавляет «Уралочку». Есть отличные примеры и в российском спорте», — сказал он.

Ранее Лихачёв назвал фаворитов ЧМ-2021 по пляжному футболу.