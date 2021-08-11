Наставник сборной России по пляжному футболу назвал фаворитов ЧМ-2021 в России

Наставник сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв назвал тройку главных претендентов на победу на чемпионате мира 2021 года.

«Бразилия, Португалия и Испания. Почему именно они? По моему мнению, бразильцы — фавориты любого турнира, в котором они принимают участие. Их уровень несоизмеримо выше, чем у представителей любой другой национальной команды. Но тем и хорош пляжный футбол, что здесь можно за счёт головы и тактических ухищрений нейтрализовать сильные качества противника.

Португальцы в последние годы достигали высоких результатов на многих международных соревнованиях и имеют огромный опыт. У Испании же сейчас идеальное соотношение молодых и опытных игроков, большая группа очень ярких спортсменов. Мне кажется, эта сборная сейчас в самом соку», — сказал Лихачёв в интервью RT.

Чемпионат мира по пляжному футболу пройдёт в Москве с 19 по 29 августа.

Ранее сообщалось, что определён талисман ЧМ-2021 по пляжному футболу в России.