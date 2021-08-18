Фанаты смогут использовать российскую символику на ЧМ по пляжному футболу
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- РИА Новости
«Хотели бы проинформировать вас, что в этом отношении никаких ограничений нет», — сообщили ТАСС в пресс-службе ФИФА.
Первенство планеты по пляжному футболу пройдёт в «Лужниках» 19—29 августа.
Российским спортсменам из-за санкций запрещено на крупнейших турнирах выступать под национальным флагом. Также нельзя использовать гимн страны.
Ранее капитан сборной России по пляжному футболу Антон Шкарин заявил, что игроки национальной команды по пляжному футболу в преддверии домашнего чемпионата мира вдохновлены выступлением соотечественников на Олимпийских играх в Токио.