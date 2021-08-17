Шкарин рассказал, как относится к музыке Чайковского вместо гимна России

Капитан сборной России по пляжному футболу Антон Шкарин заявил, что игроки национальной команды по пляжному футболу в преддверии домашнего чемпионата мира вдохновлены выступлением соотечественников на Олимпийских играх в Токио.

«Не вижу какого-то давления от того, что мы будем выступать без флага и гимна. Мы смотрели Олимпийские игры и видели, как ребята выступают сплочённым коллективом, вместе переживают победы и поражения. Это никак на нас не влияет, наоборот, может добавить нам спортивной злости, не вижу в этом ничего криминального. Отношение к музыке Чайковского вместо гимна России? Изначально, когда наши поехали на Олимпиаду, было как-то спорно, а потом раз-два послушал — эти эмоции, победы… Это уже стало каким-то символом, потом 10—20, привыкли. Реально подходит, классно получилось. Хорошая идея», — сказал Шкарин ТАСС.

Чемпионат мира по пляжному футболу пройдёт с 19 по 29 августа в Москве, игры турнира состоятся на Фестивальной площади СК «Лужники». Сборная России в группе А сыграет с командами Парагвая, США и Японии.

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