Шкарин рассказал, как относится к музыке Чайковского вместо гимна России

Короткая ссылка
Капитан сборной России по пляжному футболу Антон Шкарин заявил, что игроки национальной команды по пляжному футболу в преддверии домашнего чемпионата мира вдохновлены выступлением соотечественников на Олимпийских играх в Токио.
Шкарин рассказал, как относится к музыке Чайковского вместо гимна России
  • © Nikola Novakovic/Global Look Press

«Не вижу какого-то давления от того, что мы будем выступать без флага и гимна. Мы смотрели Олимпийские игры и видели, как ребята выступают сплочённым коллективом, вместе переживают победы и поражения. Это никак на нас не влияет, наоборот, может добавить нам спортивной злости, не вижу в этом ничего криминального. Отношение к музыке Чайковского вместо гимна России? Изначально, когда наши поехали на Олимпиаду, было как-то спорно, а потом раз-два послушал — эти эмоции, победы… Это уже стало каким-то символом, потом 10—20, привыкли. Реально подходит, классно получилось. Хорошая идея», — сказал Шкарин ТАСС.

Чемпионат мира по пляжному футболу пройдёт с 19 по 29 августа в Москве, игры турнира состоятся на Фестивальной площади СК «Лужники». Сборная России в группе А сыграет с командами Парагвая, США и Японии.

Ранее Лихачёв выразил надежду, что на ЧМ-2021 будет хорошая погода.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить