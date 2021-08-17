Лихачёв надеется, что на ЧМ-2021 будет хорошая погода

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Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв выразил надежду на то, что во время чемпионата мира в Москве не будет непогоды.
Лихачёв надеется, что на ЧМ-2021 будет хорошая погода
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«К сожалению, у нас лишь одна тренировка на неофициальном стадионе. Хотелось, чтобы подобных тренировок было две, но таков регламент. Очень на душе волнительно. Я думаю, это огромное событие в жизни как ребят, так и тренерского штаба. Безусловно, все в ожидании. Надеемся успешно стартовать, победа в первом матче была бы хорошим результатом. Последние дни стоит очень хорошая погода. Хотелось бы, чтобы она продержалась как можно дольше. Будем принимать во внимание погодные условия, хотелось, чтобы было тепло и солнечно. На последнем чемпионате мира именно погодные условия, как я считаю, оказали влияние на наш результат в полуфинале. Хочется, чтобы в нашей стране погода не подвела», — цитирует Лихачёва ТАСС.

Чемпионат мира по пляжному футболу состоится с 19 по 29 августа в Москве, матчи турнира пройдут на Фестивальной площади СК «Лужники». Сборная России в группе А сыграет с командами США, Парагвая и Японии. Матчи состоятся 19, 21 и 23 августа.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по пляжному футболу победила Бразилию в матче Межконтинентального кубка.

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