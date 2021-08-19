За 12 секунд до конца овертайма: как Россия вырвала победу у США в стартовом матче ЧМ по пляжному футболу

Сборная России по пляжному футболу в стартовом матче домашнего чемпионата мира вырвала победу у США — 5:4. Американцы дважды выходили вперёд в начале первых двух периодов, а в заключительном смогли отыграть отставание в два мяча и перевести встречу в дополнительное время. Но за 12 секунд до его окончания победу хозяевам принёс гол Алексея Макарова. Защитник заработал опасный штрафной и уверенно реализовал его.

В пляжном футболе противостояние России и США нельзя назвать принципиальным. Здесь команды попросту находятся на разных полюсах мирового рейтинга. Отечественная сборная неизменно борется за победу на всех крупных международных турнирах и дважды становилась чемпионом мира.

Американцы же чаще выполняют функцию статистов. Красноречивый факт: на предыдущих пяти первенствах планеты они ни разу не смогли даже выйти из группы. Мало того, в лучшем случае довольствовались одной победой. А на предыдущем ЧМ в Парагвае США отдали все три матча с общим счётом 10:17.

Несмотря на это, наставник хозяев Михаил Лихачёв всячески подчёркивал, что «первая игра стоит особняком», поэтому недооценивать соперника ни в коем случае нельзя. Вторили ему и подопечные. В частности, вратарь Максим Чужков отказался называть оппонента аутсайдером квартета А. По мнению Артура Папоротного, фаворитов на турнире в принципе выделить сложно.

Любопытно, что до встречи в Москве пути сборных России и США пересекались лишь однажды. В рамках группового этапа Межконтинентального кубка — 2014 двукратные чемпионы мира не оставили американцам шансов — 5:1. Хет-трик тогда оформил Дмитрий Шишин, который попал в заявку и на домашний ЧМ.

Впрочем, статус соперников абсолютно не смутил болельщиков, которые заполнили возведённый специально к турниру возле «Лужников» стадион ровно на разрешённую половину. Люди приезжали к арене за несколько часов до матча и наслаждались хорошей погодой в фан-зоне. Благо обещанный синоптиками дождь так и не начался. Причём посмотреть игру собрались любители футбола из самых разных городов. Многие прибывали целыми семьями.

«Пусть нам приходится жить в условиях коронавируса, но пропустить такое событие мы не могли. Сегодня как будто снова вернулся во времена чемпионата мира — 2018», — рассказал Алексей из Санкт-Петербурга, приехавший на матч с двумя детьми.

Посетили встречу и VIP-болельщики. Например, известный актёр Дмитрий Харатьян в преддверии старта сборной России исполнил «Песню о шпаге». Оставалось надеяться, что «готовенького» придётся уносить американцам.

Без поддержки не остались и гости. Возле арены было замечено порядка десяти человек в футболках сборной США.

Любопытно, что и на других играх трибуны не пустовали. Например, во время противостояния Японии и Парагвая они были заполнены практически наполовину. После такого уже не удивляло, что организаторы на специальной пресс-конференции пожаловались на спекуляцию билетами.

А непосредственно перед игрой отечественной команды на экранах стадиона включили обращение президента страны Владимира Путина, который подчеркнул, что «принимать гостей широко и радушно — национальная черта россиян», и пожелал сильнейшему «победить в честной и яркой борьбе».

Первый период получился для сборной России неоднозначным. Подопечные Лихачёва словно не справились с излишним ажиотажем и неудачно начали матч. Николас Переа первым же ударом едва не отправил мяч в ворота со своей половины поля. Отечественная команда к опасному звоночку не прислушалась и вскоре пропустила. Всё тот же Переа после скидки партнёра из центра нанёс удар в ближний угол с рикошетом от перекладины. Чужков при всём желании помочь ничем не мог.

Интересно, что на поведении болельщиков произошедшее никак не сказалось. Во время розыгрыша мяча в центре площадки диджей специально приглушил звук, чтобы они могли поддержать хозяев, скандируя «Россия!». Стадион в этот момент буквально ходил ходуном.

Двукратным чемпионам мира ничего не оставалось, кроме как идти вперёд. Впрочем, до поры у них получалось далеко не всё. Американцы, неожиданно поведя в счёте, действовали бескомпромиссно и храбро. Причём нельзя было сказать, что гости всей командой держались в обороне. Напротив, при первой возможности они предпринимали достаточно опасные контрвыпады и тревожили Чужкова.

Однако давление россиян становилось всё сильнее. Несколько моментов упустил опытнейший Шишин. Опасный удар головой в падении нанёс Фёдор Земсков, но сборную США спас Крис Тот, который вообще неоднократно выручал своих товарищей. А после ещё одного выстрела Земскова на стороне американцев сыграла штанга.

Но незадолго до перерыва давление фаворита всё-таки принесло свои плоды. Борис Никоноров запрессинговал сразу двух защитников и вынудил их ошибиться. Нападающий хладнокровно воспользовался этим и отправил мяч в сетку.

Второй период также начался для коллектива Лихачёва неудачно. Не успели команды вернуться на площадку, как судья Лукас Эстевао назначил пенальти. Вопросов по данному решению рефери не возникло, ведь Земсков у своих ворот явно завалил на песок Алессандро Канале. Специально под девятиметровый тренерский штаб заменил Чужкова Станиславом Кошарным, но это не помогло. Голкипер, хотя и угадал направление полёта мяча и дотянулся до него, спасти хозяев не сумел.

На этот раз россияне отыгрались гораздо быстрее, и помог им сравнять счёт фол со стороны соперника. Шкарин получил по ногам в непосредственной близости от ворот и не оставил шансов Тоту. Мяч рикошетом от песка залетел в сетку.

После этого отечественный коллектив было уже не остановить. Незадолго до перерыва хозяева забили один за другим два гола, причём оба головой. Сначала Никоноров замкнул прострел Алексея Макарова на дальней штанге, продемонстрировав идеальное голевое чутьё, а затем Андрей Новиков воспользовался подачей от угла поля и отправил мяч в створ — 4:2.

Но даже удачная концовка периода не помогла сборной России хорошо начать заключительный. Подопечные Лихачёва вновь пропустили быстрый мяч. На этот раз американцам хватило минуты с небольшим, чтобы огорчить хозяев. Сборная США начала результативную атаку со ввода вратарём мяча в игру. Затем Нику Перере позволили его принять и выполнить скидку на всё того же Канале. Возрастной Шишин накрыть оппонента не сумел, и тот с лёту пробил в створ и оформил дубль. Интрига в противостоянии возродилась практически моментально.

Впрочем, нельзя сказать, что сборная США активно пошла вперёд в надежде отыграться. Напротив, отечественный коллектив продолжал действовать первым номером и создавал моменты. В частности, неплохие шансы отличиться упустили Никоноров и Новиков. Казалось, три очка от команды никуда не денутся.

Однако сопернику требовался всего один момент, чтобы сравнять счёт, и они его получили. За пять минут до конца основного времени американцы заработали угловой, который стал для них по-настоящему счастливым. Кошарный ошибся при игре на выходе и позволил Переа головой беспрепятственно забить в пустой створ. Так, в составе американцев появился ещё один автор дубля.

Россияне упустили победу, которая, казалось, сама шла им в руки, и помогли оппоненту спастись. Судьбу противостояния футболистам пришлось определять уже в дополнительное время.

И развязка наступила за 12 секунд до его окончания. Американцы самоотверженно оборонялись, но пропустили со штрафного. Причём правила нарушил Канале, который сделал всё, чтобы сборная США дала фавориту бой. Но в концовке он допустил фол на Макарове в опасной позиции. Промахиваться с такого расстояния Алексей не имел права. Он отправил мяч в дальний угол и принёс двукратным чемпионам мира тяжелейшую волевую победу в дополнительное время — 5:4.