Шайков: попадание в тройку будет успехом для сборной России по пляжному футболу на ЧМ

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Двукратный чемпион мира по пляжному футболу Егор Шайков поделился ожиданиями от выступления сборной России на домашнем чемпионате мира 2021 года в Москве.
Шайков: попадание в тройку будет успехом для сборной России по пляжному футболу на ЧМ
  • РИА Новости

«Если мы попадём в тройку, считаю, это будет успех. На ЧМ-2019 в Парагвае команда уже была в возрасте. С тех пор прошло два года, а с учётом малого количества матчей держать себя в хорошей физической форме ещё сложнее», — приводит слова Шайкова «Советский спорт».

По его мнению, хорошо, что в команде есть опытные футболисты, но необходима высокая физическая готовность для игры в высоком темпе. По этой причине он не считает, что на турнире российской команде будет легко.

«Он ведь ещё и дома пройдёт, а это в два раза больше ответственности», — добавил Шайков.

Первенство планеты по пляжному футболу пройдёт в «Лужниках» с 19 по 29 августа.

Ранее сообщалось, что фанаты смогут использовать российскую символику на ЧМ по пляжному футболу.

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