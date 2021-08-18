Шайков: попадание в тройку будет успехом для сборной России по пляжному футболу на ЧМ

Двукратный чемпион мира по пляжному футболу Егор Шайков поделился ожиданиями от выступления сборной России на домашнем чемпионате мира 2021 года в Москве.

«Если мы попадём в тройку, считаю, это будет успех. На ЧМ-2019 в Парагвае команда уже была в возрасте. С тех пор прошло два года, а с учётом малого количества матчей держать себя в хорошей физической форме ещё сложнее», — приводит слова Шайкова «Советский спорт».

По его мнению, хорошо, что в команде есть опытные футболисты, но необходима высокая физическая готовность для игры в высоком темпе. По этой причине он не считает, что на турнире российской команде будет легко.

«Он ведь ещё и дома пройдёт, а это в два раза больше ответственности», — добавил Шайков.

Первенство планеты по пляжному футболу пройдёт в «Лужниках» с 19 по 29 августа.

Ранее сообщалось, что фанаты смогут использовать российскую символику на ЧМ по пляжному футболу.