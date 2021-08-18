Футболист Земсков рассказал о подготовке к ЧМ по пляжному футболу — 2021

Один из лидеров российской сборной по пляжному футболу Фёдор Земсков рассказал о подготовке перед грядущим чемпионатом мира по пляжному футболу — 2021.

«Мы хотим выступить лучше... бронза ни для кого не станет пределом мечтаний», — заявил Земсков в интервью «Российской газете».

Футболист отметил, что всё последнее время спортсмены провели на сборах, разделённых на два этапа.

Он также рассказал, что команда проводит предыгровые тренировки накануне встречи, поэтому в день игр никаких сюрпризов не бывает.

Чемпионат мира по пляжному футболу — 2021 пройдёт в Москве с 19 по 29 августа.

Ранее генсек Российского футбольного союза Александр Алаев поделился своими ожиданиями от предстоящего чемпионата мира по пляжному футболу.