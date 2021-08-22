Покер игрока Мозамбика, 12 голов Таити в ворота Испании и неудача США: чем запомнился третий день ЧМ по пляжному футболу

Дебютант турнира, сборная Мозамбика, неожиданно обыграла ОАЭ благодаря покеру Фиго. Три гола главного тренера Теве Заверони помогли Таити одержать победу над Испанией в серхрезультативном матче. США потерпели второе поражение подряд и лишились шансов на выход в плей-офф. А вратари Жоао Андрес Ролон и Станислав Кошарный обменялись голами в противостоянии России и Парагвая. Чем запомнился третий соревновательный день чемпионата мира по пляжному футболу — в материале RT.

Сюрприз от дебютантов

Сборная Мозамбика приехала в Россию в роли настоящей «тёмной лошадки». Африканская команда впервые пробилась в финальную стадию чемпионата планеты, а в мировом рейтинге занимает лишь 93-е место, располагаясь ниже, например, Андорры и Бонэйра.

Однако в Москве подопечные Абинейро Адольфо сразу показали, что не являются мальчиками для битья и совершенно точно не будут для соперников поставщиком очков.

А 28-летний нападающий местного клуба «CAP» Антонио Намапе Джуниор по прозвищу Фиго вовсе стал открытием турнира. В матче с испанцами он забил три мяча, а во встрече с ОАЭ оформил первый покер первенства.

Причём форвард лишь раз отличился со штрафного. В остальных случаях он демонстрировал отличную скорость, как в эпизоде с третьим голом, когда с лёгкостью ушёл от защитника, и отменную технику, как в моменте со вторым. Спортсмен первым касанием обработал мяч коленом, а вторым послал его в ближний угол.

В итоге Мозамбик одержал сенсационную победу над ОАЭ — 4:2, которые в первом туре обыграли двукратного финалиста ЧМ Таити. Пока чемпионат в России получается по-настоящему непредсказуемым. А Фиго своими действиями вполне может заработать контракт с одним из ведущих клубов.

Шедевр от американцев

Чемпионат мира в Москве каждый день радует болельщиков потрясающими голами. Вот и суббота не стала исключением. Казалось бы, зрители должны уже привынуть к мячам, забитым ударами через себя, но равнодушно относиться к подобному просто невозможно.

Очередной шедевр сотворили футболисты сборной США в матче с Японией. Вратарь Кристофер Тот на третьей минуте немного пожонглировал мячом, после чего выполнил аккуратный заброс вперёд в направление Габриэля Сильвейры. Нападающий первым касанием аккуратно обработал снаряд грудью, не позволив ему опуститься на песок, а вторым нанёс выстрелами ножницами в дальнюю девятку. Юсуке Каваи лишь проводил мяч взглядом.

Правда, очков этот гол американцам не принёс. Действующие полуфиналисты ЧМ четырежды огорчили соперника и одержали вторую волевую победу — 4:3. Очередной успех позволил азиатам стать первой командой, гарантировавшей себе выход в плей-офф.

Отдельно в составе японцев следует отметить капитана и играющего тренера Озу Морейру. Если в матче с Парагваем он очков не набрал, то в противостоянии с США отметился дебютным мячом на турнире. Причём гол футболиста получился невероятно важным — он вывел свою команду вперёд в концовке второго периода.

Голевое пиршество от Таити и Испании

Самый же результативный матч турнира на данный момент провели сборные Таити и Испании. На двоих команды забили почти два десятка мячей — 12:8. Европейцы считались фаворитами данного противостояния и, согласно прогнозам, должны были одерживать победу, но потерпели неожиданное поражение.

Мало того, соперник столкнулся с серьёзными кадровыми сложностями. Двукратный финалист ЧМ и без того подошёл ко второму туру с целым рядом травмированных исполнителей. В довершение всех бед открывший счёт Хейману Тайаруи получил серьёзное повреждение лица. Футболист не сумел покинуть поле самостоятельно, а молодые люди, нёсшие носилки, едва не уронили его на песок.

После такого команда могла сломаться, но таитяне провели настоящий «матч жизни». Первый период они выиграли со счётом 4:1. После второго также вели, хотя испанцам удалось сократить отставание — 7:5.

А вот на старте заключительной 12-минутки европейскому коллективу удалось переломить ход неудачно складывающегося матча. Удары Пабло Переса Гонсалеса и оформившего дубль Чики помогли им отыграться.

Но сборную Таити было уже не остановить, и в оставшееся до конца время она отправила в ворота соперника пять мячей. Примечательно, что трижды удалось отличиться 45-летнему Теве Заверони. Он приехал на турнир в качестве главного тренера, но был вынужден выйти на площадку из-за травм подопечных и, мягко говоря, погоды не испортил.

Обмен мячами от Ролона и Кошарного

Наконец, в противостоянии сборных России и Парагвая стоит выделить сразу два гола в исполнении вратарей. Накануне удалось отличиться португальцу Элинтону Андраде, а в субботу его примеру последовали Жоао Андрес Ролон и Станислав Кошарный. В пляжном футболе порой случается и такое, что стражи ворот обмениваются результативными выстрелами.

Парагваец сравнял счёт в середине первого периода. Впрочем, поблагодарить за это он должен партнёра, который грамотно закрыл обзор Максиму Чужкову и вовремя нагнулся. В перерыве Михаил Лихачёв поменял его на Кошарного, и тот быстро отомстил за коллегу.

Мало того, помог латиноамериканцам перевести игру в дополнительное время удар другого вратаря — Сауля Роландо Гонсалеса. За минуту и 53 секунды до финального свистка он нанёс сильный выстрел со своей половины площадки, и мяч с рикошетом от головы Карлоса Карбальо влетел в сетку. Но гол на этот раз записали на форварда.