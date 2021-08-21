Поражение Бразилии, победа Белоруссии и гол вратаря Португалии: чем запомнился второй день ЧМ по пляжному футболу

Бразилия сенсационно уступила Швейцарии в серии пенальти. Белоруссия также в «лотерее» одолела Сальвадор благодаря сейву Константина Магалецкого. Гол и результативная передача вратаря Элинтона Андраде помогли Португалии переломить ход неудачно складывавшегося противостояния с Оманом. А Сенегал разгромил Уругвай и порадовал болельщиков необычным празднованием голов. Чем запомнился второй соревновательный день чемпионата мира по пляжному футболу в России — в материале RT.

Необычные празднования голов от сенегальцев

Матч между Сенегалом и Уругваем, открывавший второй игровой день чемпионата мира по пляжному футболу в Москве, получился богатым на забитые мячи. Африканцы, считавшиеся фаворитами противостояния, пропустили первыми, но в ответ поразили ворота соперника шесть раз — 6:1.

Соответственно, у команды было много поводов отпраздновать собственные голы. И если первые африканцы встречали довольно спокойно, то к последующим подошли с фантазией. Например, после четвёртого мяча два футболиста «львов Теранги» опустились на колени и изобразили как раз этих животных. А после заключительного — их партнёры продемонстрировали гребцов в воображаемой лодке.

Таким образом, сенегальцы порадовали собравшихся на стадионе болельщиков как хорошей игрой, так и актёрским мастерством. Лучшим исполнителем в их составе стал 28-летний нападающий Рауль Менди. Форвард оформил хет-трик. Причём все его голы получились непохожими друг на друга: с девятиметровой отметки, мощным ударом в дальнюю девятку и аккуратным выстрелом между ног вратарю.

Противоречивая игра вратаря белорусов

А в противостоянии Белоруссии и Сальвадора героем и антигероем одновременно стал вратарь Константин Магалецкий. С одной стороны, он допустил целый ряд результативных ошибок, с другой — в решающий момент спас команду и помог ей набрать один балл.

Во втором периоде он пропустил между ног мяч, пущенный со штрафного Эбером Антонио Рамосом Риверой, а затем после розыгрыша ещё одного стандартного положения позволил снаряду влететь в ближний угол, явно опоздав с прыжком.

В заключительной 12-минутке голкипер продолжил допускать грубые помарки. После удара Хосе Рубена Батреса Пердомо с близкой дистанции он фактически переправил мяч в створ. Но и это был ещё не конец, ведь за минуту и 36 секунд до конца овертайма он снова пропустил между ног и позволил Сальвадору спастись — 5:5.

В результате судьба матча решилась в первой в рамках турнира серии пенальти. Здесь-то Магалецкий и совершил судьбоносный сейв, парировав выстрел Джейсона Урбины Эрнандеса с «точки».

Запомнился собравшимся на трибунах болельщикам и нападающий московского «Спартака» Олег Гапон. В целом встреча получилась для белорусов непростой, ведь по ходу второго и третьего периодов они уступали в счёте два мяча. Но два великолепных удара через себя в исполнении 24-летнего форварда помогли команде перевести поединок в овертайм.

Тяжёлая победа португальцев

На первый план вратарь вышел и в матче Португалия — Оман. Для действующих чемпионов планеты первая встреча на турнире получилась неожиданно сложной. В начале второго периода они пропустили дважды и уступали в счёте — 2:3. При этом соперник перевернул ход встречи в меньшинстве, ведь незадолго до перерыва вторую жёлтую карточку получил капитан команды Халид Хамес Аль-Орами.

Однако фаворит быстро взял себя в руки и менее чем за четыре минуты трижды поразил ворота соперника. Причём возглавил нападение европейского коллектива дважды лучший голкипер планеты Элинтон Андраде. Футболист набрал два балла за результативность. Сначала он великолепно ввёл мяч в игру рукой на Фабио Косту, а затем и сам нанёс мощный выстрел с центра площадки. Пытавшийся спасти ситуацию оппонент лишь подправил снаряд в сетку. С одной стороны, такая активность вратаря удивляет, с другой — для пляжного футбола это нормально. Так, накануне голкипер японцев Юсуке Каваи отдал три результативные передачи в матче с Парагваем.

Не должно поражать и обилие хет-триков. Например, в отчётном противостоянии трижды отличился Леонардо Баррал Мартинс. Причём победный мяч он забил с передачи брата Бернардо.

Громкая сенсация от швейцарцев

Если в матче между Португалией и Оманом сенсации удалось избежать, то во встрече Бразилии и Швейцарии она всё же назрела. Мало кто сомневался, что латиноамериканцы, главные претенденты на золотые медали, одержат уверенную победу над соперником.

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Более того, альпийцы в Москве вообще изначально не должны были присутствовать. В четвертьфинале квалификационного турнира они уступили Украине и упустили шанс поехать в Россию. Однако летом оппонент отказался от участия по неспортивным причинам, и подопечные Анжело Ширинци в последний момент заняли их место.

Поначалу последняя встреча игрового дня складывалась по предсказуемому сценарию. Халк открыл счёт, а Лукао реализовал штрафной. Затем громко заявил о себе один из лидеров жёлто-зелёных Зе Лукас. Трёх с половиной минут ему хватило, чтобы оформить хет-трик. Причём во всех случаях партнёру ассистировал Датинья.

Однако в ростере оппонентов нашёлся свой герой. Им стал 35-летний Деян Станкович, который вместе с национальной командой выигрывал Кубок Европы ещё в 2005-м. На этот раз он едва ли не в одиночку позволил партнёрам совершить чудо. Нападающий дважды отличился самостоятельно и ассистировал Филиппу Бореру. Именно его гол за 47 секунд до финальной сирены позволил швейцарцам спастись и перевести встречу в овертайм — 5:5.

Вполне заслуженно Станкович принёс победу европейскому коллективу и в серии пенальти. Форвард реализовал свою попытку, а следом вратарь альпийцев парировал выстрел оппонента с «точки».