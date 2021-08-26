Лихачёв: вратарь сборной России Кошарный провёл героический матч с Испанией на ЧМ

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Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв поблагодарил команду после победы над Испанией в матче 1/4 финала чемпионата мира в Москве.
Лихачёв: вратарь сборной России Кошарный провёл героический матч с Испанией на ЧМ
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Готов ещё раз произнести самые тёплые слова в адрес тех ребят, которые играли в меньшинстве. В адрес нашего вратаря Станислава Кошарного, который провёл героический матч. В адрес совершившего невероятный хоккейный сейв Бориса Никонорова. Они красавцы», — сказал Лихачёв на пресс-конференции. 

Россия обыграла Испанию со счётом 4:2 и вышла в полуфинал, где сыграет со Швейцарией. Встреча состоится 28 августа.

Ранее тренер сборной России по пляжному футболу раскритиковал судейство матча с Испанией.

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