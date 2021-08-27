«Нас в открытую «убивают»: как в сборной России раскритиковали судейство после выхода в полуфинал ЧМ по пляжному футболу

На проходящем в Москве чемпионате мира по пляжному футболу судьи регулярно допускают ошибки не в пользу сборной России. На это после победы над Испанией в четвертьфинале обратил внимание главный тренер команды Михаил Лихачёв. Капитан сборной Антон Шкарин, напротив, выразил мнение, что российские игроки сами давали арбитрам повод показать карточку, допуская лишние эмоции. Нападающий Борис Никоноров отметил постоянные симуляции и провокации со стороны испанцев, Артур Папоротный объяснил, как забил четвёртый мяч, а Андрей Котенев порадовался дебютному голу на ЧМ.

«Учитывая такое судейство, нашу победу можно считать ценной втройне»

Главной темой для обсуждения после четвертьфинального матча чемпионата мира по пляжному футболу между Россией и Испанией стала работа судей. Главный арбитр Мариано Ромо вместе со своими помощниками принял ряд спорных решений не в пользу хозяев турнира. В частности, во втором периоде был удалён Алексей Макаров, а в третьем — Фёдор Земсков. Также рефери не засчитал гол вратаря Станислава Кошарного, решив, что мяч не пересёк линию.

Несмотря на итоговую победу (4:2), главный тренер россиян Михаил Лихачёв не скрывал эмоций и жёстко раскритиковал бригаду Ромо.

«У меня нет слов, чтобы прокомментировать то, что они сегодня вытворяли на поле. Учитывая такое судейство, нашу победу можно считать ценной втройне. Не нужно, чтобы арбитры помогали сборной России. Это футбол. Но принимайте решения исходя из того, что происходит на площадке. К сожалению, они выносят очень странные вердикты. Я не могу понять, то ли людям не хватает квалификации, то ли они преследуют какие-то свои интересы. Мне сложно что-то говорить. Я участвую в пятом чемпионате мира, и на трёх из них происходило нечто похожее», — сказал специалист.

Вместе с тем тренер похвалил подопечных за отличную игру и подчеркнул, что ни к одному из своих футболистов у него нет претензий. Отдельно он отметил проведшего «героический матч» Кошарного и совершившего сейв на линии собственных ворот Бориса Никонорова.

«Ни о какой расслабленности во втором периоде речи не шло. У нас была запредельная концентрация. Играли на ноль, и у Испании не было ни одного момента до придуманного штрафного, с которого они сократили отставание. Повторюсь, действовали здорово. К ребятам вообще никаких вопросов нет. Некой высшей истиной стал гол Артура Папоротного. Он забил абсолютно не в своём стиле. Но то, что Артур сделал, надолго останется в памяти всех людей, которые были на стадионе. На третий период никакой особой установки уже не было. Просто нужно было одержать победу и потерять как можно меньше игроков», — добавил Лихачёв.

Также наставник опроверг информацию о травме у основного вратаря Максима Чужкова, который в четвертьфинале провёл на площадке меньше десяти минут, и посетовал на большое количество потерь перед полуфиналом со Швейцарией.

«Тут дело не в Деяне Станковиче, а в том, что у нас практически не осталось людей, которые способны его закрыть, после сегодняшних удалений. Будем что-то придумывать. Для этого и работаем», — пообещал специалист.

«Они классно рисуют нарушения, а рефери почему-то «ведутся»

В плане критики судейства поддержали тренера и некоторые российские футболисты. Так, по мнению Никонорова, уровень арбитров, которые обслуживают первенство планеты, настолько низок, что им не следует доверять работу на матчах турнира.

«Тут не то что подсуживают соперникам, а нас в открытую «убивают». Видимо, никаких разъяснений в плане работы над ошибками с рефери не ведётся, поскольку из игры в игру они допускают одинаковые помарки. Вспомните удар Кошарного, когда он забил с рикошетом от перекладины. 4:1 в нашу пользу. Вместо этого взятие ворот не засчитали, хотя судья даже не добежал до линии. Как он мог принять решение, если ничего не видел? В итоге удалили Макарова — и мы ещё раз пропустили в меньшинстве», — возмутился футболист.

Также он не упустил возможности поддеть испанцев за обилие симуляций и провокаций во время матча.

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«Это стиль таких европейских команд, как Португалия, Испания, Италия. Люди выпрашивают фолы, и зачастую судьи их дают. Они классно рисуют нарушения, а рефери почему-то «ведутся». Такая тактика. Ничего страшного в этом нет, но мы себе подобного не позволяем. У нас немного другие характер и менталитет», — добавил форвард.

К слову, он не только забил свой пятый мяч на турнире, но и получил неприятное повреждение. В середине встречи россиянин жёстко столкнулся с голкипером соперника Доной и вернулся на площадку только в заключительном периоде. Бомбардир вышел к журналистам с серьёзной гематомой на голени, но заверил, что с Швейцарией сыграет.

«Сами видите, нога вся синяя и опухла. Очень сильный ушиб. Но ничего страшного. Приеду в отель, проведу специальные процедуры и буду готовиться. До полуфинала остаётся два дня, а это не та травма, чтобы его пропускать. В любом случае нужно выходить, пусть даже и на одной ноге», — подчеркнул Никоноров.

А вот капитан команды Антон Шкарин, напротив, не стал винить судей во всех бедах. По его словам, партнёры порой сами давали рефери повод показать карточку, поскольку допускали излишние эмоции.

«Где-то нам казалось, что судья несправедлив и в некоторых моментах свистит не в пользу сборной России. Это футбол. Такое случается. Уверен, если бы это был менее важный матч, ребята бы не получили столько карточек. Просто все оказались на взводе. Нервы были натянуты как струна, поэтому лишние эмоции брали верх», — объяснил рекордсмен сборной по количеству матчей.

Вместе с тем опытный защитник удивился тому, что Испания в четвертьфинале не слишком удачно сыграла в атаке и создала относительно немного моментов.

«Понятно, что они дают играть сами, но обычно придумывают куда больше, быстрее бегают и точнее бьют. Возможно, мы ничего не позволили им сделать. Даже когда удалили Лёху Макарова, а потом показали красную карточку Феде Земскову, продолжали верить в лучшее. Помню, посмотрел на табло. До финального свистка оставалось три минуты и 20 секунд. Подумал, что если продержимся в меньшинстве, то победу не отдадим. В итоге удалось ещё и забить. Соперники, конечно, такого не ожидали и морально сломались. Это был ключевой момент встречи», — подчеркнул Шкарин.

Также капитан объяснил, как можно сдержать в полуфинале главную звезду швейцарцев Деяна Станковича, который на текущем чемпионате мира забил уже восемь мячей и лидирует в гонке бомбардиров турнира.

«Швейцарцев мы хорошо знаем, и они нас тоже. Уверен, игра получится совсем не такой, как с Испанией. Почему-то кажется, будет много голов. Со Станковичем давно дружим, выступали вместе. Он практически российский футболист: знает все наши комбинации, стандарты. Разумеется, он обо всём расскажет партнёрам. Деян — прирождённый бомбардир. Возможно, в обороне недорабатывает, но в атаке действует здорово. Ему нельзя позволять создавать моменты», — заявил Шкарин.

«То, что мы выстояли, можно назвать маленьким чудом»

Одним из тех, кто не сыграет в полуфинале, станет Артур Папоротный, который получил вторую жёлтую карточку и заработал дисквалификацию. Для сборной России это огромная потеря и в плане атакующих действий, ведь номинальный защитник оформил хет-трик в матче с Японией, а затем забил важнейший мяч Испании, когда хозяева с трудом сдерживали соперника в меньшинстве в концовке встречи.

«Если честно, даже не понимаю, откуда взялись силы. Прокручиваю этот момент в голове — и возникает ощущение, будто я не бежал, а меня кто-то нёс. Сначала в оборону, потом в атаку, а потом ещё и на удар сил хватило. Удалось удачно попасть между ног защитнику. Значит это должно было произойти», — признался футболист.

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Также он отметил, что противостояние с Испанией получилось крайне тяжёлым, на последних минутах россиянам пришлось буквально доставать из себя последние силы и эмоции.

«Спасибо ребятам, которые добегали и доборолись. Вратари смотрелись великолепно. Наверное, такие матчи только так, на зубах, и выигрываются. Какая там могла быть установка? Держаться. То, что мы выстояли, можно назвать маленьким чудом, ведь испанцы очень техничные. Они здорово комбинируют и бьют через себя. Да и первое большинство они реализовали достаточно быстро. А в концовке, уже после получаса чистого игрового времени, пришлось отбиваться втроём. Я снимаю шляпу перед своей командой», — добавил Папоротный.

Наконец, Артур посетовал на неспортивное поведение соперников, которые слишком часто пытались зарабатывать фолы любыми способами.

«Хочется играть по-мужски, чтобы на первый план выходил футбол, а не какие-то подковёрные действия. Когда ты падаешь и ставят пенальти… Не мне судить, на то здесь и работают арбитры. Мы же должны играть. Одержали победу — отлично. Дальше пускай разбираются сами», — высказался защитник.

Открыл же счёт в поединке один из самых молодых игроков сборной России — Андрей Котенев, для которого нынешний мундиаль первый в карьере. В матче с Японией он отдал голевую передачу, а теперь отметился дебютным мячом за национальную команду.

«Присутствовало огромное желание победить. Гол же принёс дополнительную радость, стал приятным бонусом. Главное — вышли в полуфинал. Поскольку я впервые приехал на первенство планеты, для меня тут всё в новинку и приносит море положительных эмоций. Очень хорошо, что помог команде и грамотно отыграл в защите», — скромно отметил нападающий.

Также он подчеркнул, что его совершенно не удивила манера игры испанцев, поскольку подобный стиль они демонстрируют на всех крупных турнирах.

«В Евролиге два месяца назад было то же самое. Испанцы всегда ищут возможность упасть, «нарисовать» штрафной. Можно даже назвать это их главным козырем. Спасибо большое болельщикам, которые гнали нас вперёд. Когда выходишь на площадку и трибуны начинают скандировать: «Наши парни!», это мобилизует и придаёт сил. Ты мгновенно забываешь об усталости. В концовке уже просто сражались до конца. Очень хотелось выйти в полуфинал», — подытожил Котенев.