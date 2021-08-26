Победа Сенегала над Бразилией, 10 голов Швейцарии и вылет Таити: чем запомнились четвертьфиналы ЧМ по пляжному футболу

Сборная Сенегала сенсационно обыграла Бразилию в дополнительное время и впервые в истории попала в четвёрку сильнейших команд планеты. Швейцария не оставила шансов Уругваю, отправив в ворота соперника десять мячей. А Япония сломила сопротивление Таити благодаря голу Такуйи Акагумы. Чем запомнились четвертьфиналы чемпионата мира по пляжному футболу в Москве — в материале RT.

Невероятный камбэк

Первенство мира в России подарило болельщикам немало громких сенсаций. На стадии группового этапа самой заметной из них стал невыход в плей-офф действующих чемпионов мира португальцев. Однако поражение Бразилии от Сенегала в четвертьфинале, пожалуй, затмило это событие.

Жёлто-зелёные с целым рядом звёзд в составе непросто входили в турнир и даже потерпели поражение от Швейцарии, однако, казалось, они на классе разберутся с африканским коллективом, который ни разу в истории не добирался на ЧМ дальше первого раунда плей-офф.

Однако с первых минут стало понятно, что соперник как минимум даст фавориту бой. Тем более команду гнал вперёд шумный сектор болельщиков, расположившийся в углу стадиона. Они не замолкали ни на минуту, танцевали, били в бубны и привлекали внимание всей арены. К ним то и дело подходили с просьбой сфотографироваться.

Начало не предвещало проблем для латиноамериканцев. Родриго быстро открыл счёт благодаря удачному рикошету. Но соперник отыгрался ближе к перерыву. Мамур Дианье отличился после великолепного ввода мяча в игру вратарём. Через полторы минуты Аль Сейни Ндиайе вновь вышел на первый план — парировал пенальти от капитана оппонентов Катарино.

Во втором периоде сенегальцы продолжали сражаться, но бразильцам на классе удалось забить дважды. В непростой момент команду повёл вперёд капитан. Катарино сначала отличился самостоятельно, а затем отдал результативную передачу на Зе Лукаса — 3:1.

В этот момент фаворит, видимо, окончательно уверился в собственном успехе и сбавил давление. К чести подопечных Омара Силлы, они не сдались и в заключительной 12-минутке сумели восстановить равновесие в счёте к восторгу своих поклонников, которые едва не выбежали на площадку. Сначала вратарь Ндиайе выполнил очередной результативный заброс на партнёра, а затем главная звезда команды, Раоуль Менди, за 2 минуты и 14 секунд до конца реализовал штрафной.

Южноамериканцев произошедшее не могло не надломить, ведь они уже видели себя в полуфинале. Оппонент же находился на подъёме после невероятного камбэка. И в дополнительное время это сыграло решающую роль. Роковой для коллектива Джилберто Да Косты оказалась ошибка голкипера Падильи. Он неудачно сыграл на выходе и кулаками отбил мяч на Менди, который не имел права упустить такой шанс и оформил дубль. Всего в активе форварда на турнире теперь значится семь результативных ударов.

Бразильцы вынуждены были пойти вперёд всей командой и тут же пропустили контратаку, которую завершил Диане Мандионе. Жёлто-зелёные рук не опустили и менее чем за минуту до конца даже сократили отставание до минимума. Дубль оформил Родриго. У них даже были шансы спастись, но вылет Сенегала после такого камбэка стал бы большой несправедливостью.

После финального свистка на стадионе началось настоящее безумие. Одни футболисты африканской команды плакали, уткнувшись в песок. Другие помчались к трибунам. А Ндиайе вовсе залез на ворота. Между тем болельщики прыгали так, что за арену становилось откровенно боязно. Бразильцы же тихо сидели на своей скамейке. Сборная, составленная из звёзд, так и не стала командой-звездой и во второй раз подряд вылетела с ЧМ на стадии четвертьфинала.

Неоспоримое преимущество

А вот в противостоянии Швейцарии и Уругвая борьбы, к сожалению, не получилось. Во вторник южноамериканцы одержали невероятную победу над Португалией и выбили действующего чемпиона мира с турнира. Видимо, в этом матче команда и оставила все силы и эмоции, поскольку в четверг у неё не получалось абсолютно ничего.

На песке в этот день полностью доминировали опытные альпийцы. Уже в первом периоде они трижды поразили ворота соперника. Но подопечные Хермана Парильо незадолго до перерыва сумели сократить отставание в счёте. Нико реализовал штрафной. Возникло ощущение, что коллектив ещё вернётся в игру.

Но это был последний гол для уругвайцев. Европейцы же продолжали куражиться. Самым результативным футболистом встречи стал Гленн Ходель, оформивший покер. Причём два своих последних мяча он забил эффектными ударами через себя.

А вот главная звезда в составе альпийцев Деян Станкович, накануне отпраздновавший 36-летие, откровенно скромничал. Долгое время в его активе значилась лишь одна голевая передача. Но незадолго до финального свистка «подарок» ему сделал Алехандро Гуэрреро. Вратарь попросту выбросил мяч на форварда, и тот легко наказал визави. Таким образом, опытный форвард отметился девятым голом на турнире и вышел в лидеры гонки бомбардиров.

Закончилась же встреча курьёзным автоголом уругвайцев. Нико головой, не глядя на вратаря, сбрасывал мяч назад, а голкипер решил сыграть на выходе и лишь удивлённо наблюдал за тем, как снаряд залетает в сетку — 1:10.

Так сборная Швейцарии впервые с 2009-го вышла в полуфинал чемпионата мира. Параллельно она стала автором примечательного достижения. Впервые за 16 лет матч плей-офф мундиаля завершился с разницей в девять голов. В 2005-м Бразилия разгромила Японию в поединке за бронзу — 11:2.

Потрясающая развязка

Весьма любопытным обещало получиться и противостояние Таити и Японии, ведь определить фаворита в нём было невозможно. Азиаты на прошлом ЧМ сенсационно добрались до полуфинала, а в Москве обыграли Парагвай и США, но крупно уступили России (1:7) и опустились на второе место в группе А. Таитяне же, которые по ходу первенства теряли людей из-за травм и положительных тестов на коронавирус, неожиданно опередили испанцев в квартете B. Причём им удалось обыграть европейцев в сверхрезультативном поединке — 12:8.

Однако четвертьфинальный матч начался для двукратных финалистов ЧМ крайне неудачно. В середине первого периода они сами создали себе проблемы, совершив пару грубых ошибок. Сначала Теаоньи Тео, пытаясь прервать прострел соперника с левого фланга, самостоятельно переправил мяч в угол.

Затем опытнейший играющий тренер Тева Заверони нарушил правила на Шусее Ямаучи. Пострадавший уверенно реализовал пенальти, пробив по центру. Так, всего за 21 секунду Япония отличились дважды. После такого удара Таити долго не могли прийти в себя. Лишь незадолго до перерыва у них получилось создать пару моментов у ворот Юсуке Каваи.

Вернуться в игру во втором периоде команде помог Ямаучи, который записал на свой счёт второй гол. На этот раз он сыграл рукой вблизи своих ворот и дал сопернику возможность пробить пенальти. Таматоа Тетауира хладнокровно реализовал девятиметровый и возродил интригу.

Заключительная 12-минутка вовсе подарила болельщикам невероятную интригу. Таитяне увеличили давление и буквально прижали соперника к воротам. До поры азиатов спасал лишь Озу Морейра, совершивший большое количество перехватов и отборов. Но в середине периода и он оказался бессилен, когда Жерваис Чан Кат обыграл оппонента и точно пробил в дальний угол.

А за 23 секунды до конца сборная Таити вовсе вышла вперёд и, казалось, обеспечила себе победу. Такуми Уесато срезал мяч в свои ворота и едва сдерживал слёзы на скамейке. Однако расстраиваться было рано, поскольку его команда тут же отыгралась. После розыгрыша мяча с центра площадки Морейра выполнил передачу направо на Такааки Оба, который с рикошетом от песка отправил снаряд в дальний угол — 3:3.

В дополнительное время «качели» продолжились. Азиатов вывел вперёд Масанори Окуяма, но соперник пошёл вперёд и тут же отыгрался. Тетауира нанёс великолепный мощный удар с лёту практически с центра площадки.

Но победа всё-таки осталась за Японией. Причём решающий гол Такуйи Акагумы получился не менее красивым. Футболист после передачи партнёра пробил в дальний угол боковыми ножницами. За 11 секунд до конца таитяне заработали опасный штрафной и могли спастись, но Каваи дважды спас команду и помог ей во второй раз подряд выйти в полуфинал ЧМ.