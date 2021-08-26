Швейцария разгромила Уругвай со счётом 10:1 и вышла в полуфинал ЧМ по пляжному футболу
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- РИА Новости
Встреча завершилась со счётом 10:1.
В составе победителей покер оформил Гленн Ходель, дублем отметился Филипп Борер, по разу отличились Ноэль Отт, Тобиас Штайнеман, Деян Станкович, а также в свои ворота забил уругваец Николас Белья. При этом Белья поразил и ворота Швейцарии.
Таким образом, швейцарцы в полуфинале сыграют с победителем матча Россия — Испания.
Ранее сообщалось, что Сенегал сенсационно выбил Бразилию в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу.