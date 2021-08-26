Швейцария разгромила Уругвай со счётом 10:1 и вышла в полуфинал ЧМ по пляжному футболу

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Сборная Швейцарии по пляжному футболу одержала крупную победу над Уругваем в матче 1/4 финала чемпионата мира 2021 года в Москве.
Швейцария разгромила Уругвай со счётом 10:1 и вышла в полуфинал ЧМ по пляжному футболу
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 10:1.

В составе победителей покер оформил Гленн Ходель, дублем отметился Филипп Борер, по разу отличились Ноэль Отт, Тобиас Штайнеман, Деян Станкович, а также в свои ворота забил уругваец Николас Белья. При этом Белья поразил и ворота Швейцарии.

Таким образом, швейцарцы в полуфинале сыграют с победителем матча Россия — Испания.

Ранее сообщалось, что Сенегал сенсационно выбил Бразилию в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу.

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