Лихачёв: у Испании не было ни одного момента до придуманного штрафного

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв поделился эмоциями от победы над Испанией в четвертьфинале чемпионата мира в Москве.

«Ни о какой расслабленности во втором периоде речи не шло. У нас была запредельная концентрация. Играли на ноль, и у Испании не было ни одного момента до придуманного штрафного, с которого они сократили отставание», — сказал Лихачёв на пресс-конференции.

По его мнению, команда действовала здорово и у него нет никаких претензий к своим подопечным.

«Некой высшей правдой стал гол Артура Папоротного. Он забил абсолютно не в своём стиле. Но то, что Артур сделал, надолго останется в памяти всех людей, которые сегодня присутствовали на стадионе. На третий период никакой особой установки не было. Просто нужно было одержать победу и потерять поменьше игроков», — добавил специалист.

Россия обыграла Испанию со счётом 4:2 и вышла в полуфинал, где сыграет со Швейцарией. Встреча состоится 28 августа.

Ранее Лихачёв заявил, что вратарь сборной России Станислав Кошарный провёл героический матч с Испанией на ЧМ.