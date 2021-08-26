Лихачёв: у Испании не было ни одного момента до придуманного штрафного

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Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв поделился эмоциями от победы над Испанией в четвертьфинале чемпионата мира в Москве.
Лихачёв: у Испании не было ни одного момента до придуманного штрафного
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Ни о какой расслабленности во втором периоде речи не шло. У нас была запредельная концентрация. Играли на ноль, и у Испании не было ни одного момента до придуманного штрафного, с которого они сократили отставание», — сказал Лихачёв на пресс-конференции.

По его мнению, команда действовала здорово и у него нет никаких претензий к своим подопечным.

«Некой высшей правдой стал гол Артура Папоротного. Он забил абсолютно не в своём стиле. Но то, что Артур сделал, надолго останется в памяти всех людей, которые сегодня присутствовали на стадионе. На третий период никакой особой установки не было. Просто нужно было одержать победу и потерять поменьше игроков», — добавил специалист.

Россия обыграла Испанию со счётом 4:2 и вышла в полуфинал, где сыграет со Швейцарией. Встреча состоится 28 августа.

Ранее Лихачёв заявил, что вратарь сборной России Станислав Кошарный провёл героический матч с Испанией на ЧМ.

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