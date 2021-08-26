Никоноров: судьи на ЧМ по пляжному футболу убивают сборную России

Игрок сборной России по пляжному футболу Борис Никоноров поделился мнением о судействе матча 1/4 финала чемпионата мира с Испанией.

«Вы посмотрите на сегодняшнее судейство. Вспомните, что делали арбитры в матче с Парагваем. Тут не то что подсуживают соперникам, а в открытую убивают сборную России. Видимо, никакой работы с рефери не ведётся в плане работы над ошибками, поскольку из игры в игру они допускают одинаковые помарки», — сказал Никоноров после встречи.

По его мнению, квалификация судей оставляет желать лучшего и недостаточна, чтобы работать на матчах подобного уровня.

«Вспомните удар Станислава Кошарного, когда он забил с рикошетом от перекладины, — 4:1 в нашу пользу. Но вместо этого взятие ворот не засчитали, хотя судья даже не добежал до линии. Как он может принять какое-то решение, если ничего не видел? В итоге удалили Алексея Макарова и мы ещё раз пропустили в меньшинстве», — добавил футболист.

При этом он отметил, что необходимо спрашивать в первую очередь с себя, обдумать ошибки и сделать выводы, чтобы дать бой в Швейцарии даже в усечённом составе.

Россия обыграла Испанию со счётом 4:2 и вышла в полуфинал, где сыграет со Швейцарией. Встреча состоится 28 августа.

Ранее главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв заявил, что у Испании не было ни одного момента до придуманного штрафного.