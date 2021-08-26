Россия победила Испанию и вышла в полуфинал ЧМ по пляжному футболу

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Сборная России по пляжному футболу взяла верх над Испанией в четвертьфинале чемпионата мира 2021 года в Москве.
Россия победила Испанию и вышла в полуфинал ЧМ по пляжному футболу
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Встреча, прошедшая в «Лужниках», завершилась со счётом 4:2.

В первом периоде в составе национальной команды отличился Андрей Котенев. Во второй трети матча забили Борис Никоноров и Алексей Макаров, но испанцы ответили голами Эдуарда и Антонио. В третьем периоде Артур Папоротный установил окончательный счёт, хотя в тот момент подопечные Михаила Лихачёва играли в меньшинстве.

Таким образом, россияне вышли в полуфинал домашнего турнира.

Ранее сообщалось, что на ЧМ по пляжному футболу Япония одолела Таити и встретится с Сенегалом.

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