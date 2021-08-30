«Всё сложилось будто по сценарию»: как в сборной России радовались победе на домашнем ЧМ по пляжному футболу

Сборная России на домашнем чемпионате мира по пляжному футболу сделала всё, чтобы порадовать страну. Об этом заявил главный тренер команды Михаил Лихачёв. В свою очередь, капитан Антон Шкарин рассказал, что японцы в преддверии финала не верили в свой успех. Нападающий Борис Никоноров посвятил победу отцу. Фёдор Земсков объяснил, как этот успех поможет виду спорта в непростой момент. А Андрей Котенев поблагодарил болельщиков, которые, по его мнению, и привели хозяев на пьедестал.

«Это 14 патриотов России, которые любят нашу страну и уважают её»

После финального матча чемпионата мира в микст-зоне возле стадиона «Лужники» было необычайно тихо. Казалось, футболисты сборной России будут громко отмечать историческую домашнюю победу, но они вели себя достаточно спокойно. Последние силы были отданы во время церемонии награждения, где триумфаторы вдоволь искупались в золотом конфетти.

Вот и главный тренер команды Михаил Лихачёв выглядел сильно уставшим, но при этом счастливым. Ведь он не просто третий раз выиграл с российским коллективом первенство планеты, но и сделал это в родных стенах. Однако сравнить эти победы было сложно.

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«Дебютная, в 2011-м, как первый ребёнок. Она стала особенной. Вторая, в 2013-м, была одержана на далёком острове Таити, куда добраться практически невозможно. Она получилась очень тяжёлой и чем-то напоминает нынешнюю. Понятно, дома очень хотелось подняться на высшую ступень пьедестала. Счастлив и даже не могу передать все свои ощущения. Горд за наших ребят и за всех, кто нам помогал. Особенно хочу отметить тренерский и административный штабы, которые работали днём и ночью, готовили футболистов. Большое спасибо моим помощникам и, конечно, подопечным. Это 14 патриотов России, которые любят нашу страну и уважают её. На этом чемпионате они сделали всё возможное, чтобы порадовать родину», — заявил Лихачёв.

Однако, по его словам, выступление в Москве накладывало на сборную и дополнительную ответственность, поскольку здесь от неё ждали только победы.

«Вы же видели первый матч с США. У нас просто тряслись коленки. Плюс начало задержалось, церемония открытия вышла долгой. Было непросто. К счастью, тогда удалось одержать победу. Всегда говорю ребятам, что стартовый поединок важен с точки зрения результата. Можно играть не лучшим образом, но главное — взять верх. А дальше мы уже прибавляли с каждой встречей. Поверьте, это ключевое на крупных турнирах. К заключительному противостоянию группового этапа подошли в форме, которая позволила подняться на вершину», — добавил тренер.

Также специалист не согласился с тем, что Япония оказалась не готова к финалу, и похвалил её за хороший футбол.

«С ними было очень сложно играть. К счастью, ребята сделали то, о чём я их просил. А вот в полуфинале получилось далеко не всё. Это в том числе связано с кадровыми проблемами, тогда как финал провели практически в идеальном составе», — напомнил Лихачёв.

«Пока даже не поверил в то, что мы сделали»

А вот капитан команды Антон Шкарин был менее дипломатичен. По мнению защитника, японцы изначально не верили в свой успех и по ним это было сразу видно.

«Если выходишь с такими мыслями, выиграть тяжело. Действовали на классе от обороны и позволили оппоненту создать минимум моментов у наших ворот. Хорошо, что забили пять мячей, хотя могли и больше. Это хорошая победа. Все ребята — молодцы. Но, по сути, со Швейцарией получился скрытый финал», — объяснил футболист.

Примечательно, что он, наряду с Дмитрием Шишиным, Алексеем Макаровым и Юрием Крашенинниковым, попал в число исполнителей, которые выиграли чемпионат мира в третий раз. 38-летний ветеран изъявил готовность поехать и на следующее первенство планеты.

«Конечно, стоит ждать меня и там. Поживём — увидим. Но пока о будущем думать не хочу. Больше интересуют текущий год и сезон, который не закончился. Ещё поиграем. Пока даже не поверил в то, что мы сделали. Да и у остальных ребят аналогичные мысли. Кажется, просто обыграли Японию, а осознание триумфа не пришло. По своему опыту знаю, такое понимаешь не сразу», — добавил Шкарин.

Вместе с тем в его общении с журналистами не обошлось без нотки грусти. Капитан посетовал, что такой атмосферы, как на домашнем мундиале, он больше не встретит нигде и никогда.

«Мы уже начинаем скучать по болельщикам. После церемонии награждения вышел на пустой стадион и понял: заполнен он не будет больше никогда. В финале поддержка получилась сумасшедшей. Спасибо большое всем, кто пришёл, а также тем, кто остался у экранов телевизоров. У нас была невероятная мотивация. В наше время просто чудо, что Россия вообще провела турнир со зрителями», — подчеркнул спортсмен.

Особенным ЧМ получился и по той причине, что хозяева вынуждены были выступать под названием «сборная РФС», а перед матчами вместо национального гимна слушали Первый концерт Чайковского. Однако, по мнению игрока, это никак не сказалось на команде.

«Да, скучаем по родным флагу и гимну. Нам их не хватало. Но люди пришли и поддержали нас. Кстати, я прекрасно слышал, как во время исполнения концерта Чайковского болельщики пели гимн. Получилось здорово. Поэтому мы в любом случае ощущали себя россиянами», — подытожил футболист.

А вот другой трёхкратный чемпион планеты в составе сборной, Макаров, не смог дать чёткий ответ на вопрос относительно своего будущего.

«Догнать бразильцев по количеству побед на ЧМ? Посмотрим, захотят ли ребята играть дальше. Пока каких-то глобальных планов нет. Хочется неделю подальше держаться от пляжного футбола и песка вообще. Есть желание отдохнуть физически и морально, пообщаться с друзьями. Думаю, эта зима станет определяющей», — рассказал защитник.

«Ничего лучше в пляжном футболе быть уже не может»

Впрочем, куда больше в составе победителей оказалось футболистов, которые взяли золото впервые в карьере. Одним из таких стал Фёдор Земсков. В целом ЧМ получился для нападающего не слишком удачным. До решающего матча в его активе значился только один гол, а полуфинал со Швейцарией форвард пропустил из-за дисквалификации. Однако именно Земсков открыл счёт во встрече с японцами красивым ударом через себя.

«Готов был просидеть на скамейке весь чемпионат, лишь бы наконец его выиграть. Считаю, всё сложилось идеально — как будто по сценарию. В четвертьфинале три человека заработали дисквалификацию, что дало возможность вратарю Денису Пархоменко попасть в заявку. В результате он вышел на замену и совершил решающий сейв в серии пенальти. Это какое-то чудо. Потом выходит Юра Крашенинников, который на групповом этапе мучился с травмой, и забивает мяч. Не назвал бы финал спокойным. Это чемпионат мира, слабых и недостаточно мотивированных соперников здесь нет. Все матчи получаются «от ножа», — заверил спортсмен.

Многие футболисты признавались, что им не терпится поскорее увидеть семью. А защитник Андрей Новиков вовсе появился в микст-зоне с маленьким сыном как раз в тот момент, когда Земсков давал интервью. Малыш довольно улыбался в камеру, пока его отец пытался в шутку увести партнёра.

«Все эмоции оставил на вручении медалей. Очень хотел наградить болельщиков и отдать им ту энергию, которую они дарили нам на протяжении всех шести встреч турнира. Теперь хочется немного передохнуть и переварить всё произошедшее, поскольку, если честно, пока не до конца осознал, что это такое — быть чемпионом мира», — признался Земсков.

Также форвард поднял довольно серьёзную тему. По его словам, победа сборной России на первенстве планеты может фактически «дать возможность жить дальше» пляжному футболу в стране.

«Не буду скрывать, коронавирусные ограничения в первую очередь ударили по условно маленьким видам спорта. Некоторые клубы начали испытывать финансовые сложности. И золото мундиаля станет настоящим глотком свежего воздуха. Для меня это просто чудо», — объяснил футболист.

Если Земсков на нынешнем мундиале отличился всего два раза, то Борис Никоноров — шесть. С этим показателем он стал лучшим бомбардиром хозяев, хотя в финале и не забил. После церемонии награждения спортсмен посвятил победу отцу и рассказал трогательную детскую историю о мечте.

«Уверен, он забыл о ней, поскольку дело было 25 лет назад. Вообще, я родом из маленького посёлка Фоминского с населением 2 тыс. человек. Там, естественно, есть Дом культуры. Однажды мы пришли туда на какое-то мероприятие с папой. Мне было лет шесть-семь. Ребят спрашивали об их мечтах. Мальчик передо мной пожелал мягкую игрушку. Дали слово мне, и я не нашёл ничего лучше, как признать, что также хочу её. Все засмеялись. Отец тоже, но через паузу сказал: «Мечтать нужно о чём-то великом, например, стать чемпионом мира». Он забыл эту историю, но теперь я взял золотую медаль. Папа, это для тебя», — обратился нападающий к отцу.

Также форвард вспомнил, как в прошлом учился на собственных ошибках и извлекал уроки даже из самых обидных и громких неудач.

«Попал в сборную в 2016-м и сразу же поехал на суперфинал Евролиги, а оттуда — на отбор ЧМ. И впервые за десять лет Россия не попала на мундиаль. Помню те эмоции как сейчас. Больше их испытывать не хотелось. Неудача всегда даёт больше положительного, чем победа. Это был отличный урок, который я усвоил. Пробились на следующий ЧМ, но снова последовала неудача, поскольку бронза для меня не результат. Было очень много бессонных ночей, когда я вспоминал катастрофический полуфинал с Италией. При этом я тогда практически не играл, что лишь увеличило разочарование. Но вера в себя и свою цель придавала сил и эмоций двигаться дальше», — добавил Никоноров.

Вместе с тем он, как и Шкарин, признался, что после победы над Швейцарией нисколько не сомневался в успехе вне зависимости от того, кто станет соперником сборной России в финале.

«Цель всей спортивной карьеры достигнута. Ничего лучше в пляжном футболе быть уже не может. Можно выиграть первенство планеты где-то ещё, но эмоции будут не те. Наша победа выходит за рамки всего. Знал, что есть шанс одержать её. Укрепился в этом мнении, когда увидел, в каком состоянии находятся другие команды. Если бы не верили в себя, у нас бы ничего не вышло. Прибавляли от матча к матчу, хотя начали очень тяжело. Постепенно раскрывали свой потенциал. Где-то очень сильно не везло, где-то судьи, мягко говоря, не помогали. Но мы преодолели все преграды», — порадовался бомбардир.

А больше всех в составе сборной повезло Андрею Котеневу, ведь домашний ЧМ стал для него первым — и сразу же закончился победой. Причём дебютант забил два важных мяча в плей-офф.

«Это только начало. Есть же ещё первенство континента. Может, когда-то пляжный футбол станет олимпийским видом спорта и получится завоевать золото там. Всё впереди. Да я ведь пока даже ЧР не выигрывал. В конце концов, хочется стать неоднократным чемпионом мира, как наши опытные ребята. Но в данную секунду больше всего мечтаю попасть домой. Увидеть ребёнка, жену. Обнять их, поцеловать и погулять. Ведь совсем скоро стартуют новые турниры — и опять придётся уезжать», — признался форвард.

Также Котенев поблагодарил за великолепную атмосферу российских болельщиков, которые на протяжении всего турнира поддерживали сборную и буквально гнали её вперёд, помогая преодолевать себя даже в самых непростых матчах.

«Россия умеет проводить соревнования подобного уровня. Трибуны сегодня оказались забиты. Это было очень классно. Спасибо людям, которые приходили на каждую игру. Конечно, мы слышим, что они кричат. Их поддержка нас привела к победе на чемпионате мира», — добавил нападающий.