Шкарин — об атмосфере на ЧМ по пляжному футболу: такого не будет больше никогда

Защитник сборной России по пляжному футболу Антон Шкарин поделился эмоциями от атмосферы на чемпионате мира по пляжному футболу.

«Такого больше не будет никогда. Мы уже начинаем скучать по нашим болельщикам. После церемонии награждения я вышел на пустой стадион и понял, что заполнен он не будет больше никогда. В финале поддержка была сумасшедшей. Спасибо большое всем, кто пришёл, и тем, кто остался у экранов телевизоров. У нас была сумасшедшая мотивация. В наше время просто чудо, что Россия вообще провела турнир со зрителями», — сказал Шкарин после финального матча с Японией (5:2).

Сборная России в третий раз стала чемпионом мира по пляжному футболу. Турнир проходил в Москве.

Ранее Земсков заявил, что всё на ЧМ для сборной России сложилось идеально.