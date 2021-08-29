Шкарин — об атмосфере на ЧМ по пляжному футболу: такого не будет больше никогда

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Защитник сборной России по пляжному футболу Антон Шкарин поделился эмоциями от атмосферы на чемпионате мира по пляжному футболу.
Шкарин — об атмосфере на ЧМ по пляжному футболу: такого не будет больше никогда
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«Такого больше не будет никогда. Мы уже начинаем скучать по нашим болельщикам. После церемонии награждения я вышел на пустой стадион и понял, что заполнен он не будет больше никогда. В финале поддержка была сумасшедшей. Спасибо большое всем, кто пришёл, и тем, кто остался у экранов телевизоров. У нас была сумасшедшая мотивация. В наше время просто чудо, что Россия вообще провела турнир со зрителями», — сказал Шкарин после финального матча с Японией (5:2).

Сборная России в третий раз стала чемпионом мира по пляжному футболу. Турнир проходил в Москве.

Ранее Земсков заявил, что всё на ЧМ для сборной России сложилось идеально.

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