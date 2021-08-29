Земсков: всё на ЧМ сложилось идеально, как будто по сценарию

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Нападающий сборной России по пляжному футболу Фёдор Земсков поделился эмоциями от победы на чемпионате мира.
Земсков: всё на ЧМ сложилось идеально, как будто по сценарию
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«Готов был просидеть в запасе весь чемпионат мира, лишь бы наконец его выиграть. Считаю, что всё сложилось идеально, как будто по сценарию. В четвертьфинале три человека заработали дисквалификацию, это дало возможность третьему вратарю Денису Пархоменко попасть в заявку. В результате он вышел на замену и решил в серии пенальти. Это какое-то чудо. Потом выходит Юра Крашенинников, который на групповом этапе играл с травмой, и в финале забивает мяч», — сказал Земсков после финального матча с Японией (5:2).

Сборная России одержала победу на чемпионате мира по пляжному футболу в третий раз в истории.

Ранее Лихачёв признался, что над сборной России довлела ответственность за выступление на домашнем ЧМ.

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