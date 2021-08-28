«Это радость до слёз»: как в сборной России отреагировали на выход в финал ЧМ по пляжному футболу

Сборная России в полуфинале чемпионата мира по пляжному футболу сумела «вытащить матч». Об этом заявил главный тренер Михаил Лихачёв после победы над Швейцарией. Вместе с тем второй период в исполнении подопечных он назвал худшим на турнире. В свою очередь, Антон Шкарин рассказал, как забил спасительный гол за 19 секунд до конца основного времени. Автор дубля Борис Никоноров отметил, что команде помог «русский дух» и болельщики. А Юрий Крашенинников признался, что не очень удачно исполнил решающий пенальти, но ему сопутствовала удача.

В матче со Швейцарией сборной России удалось совершить настоящее чудо. Ещё за три минуты до конца основного времени отечественная команда уступала в счёте два мяча и, казалось, не имела шансов на спасение. Но сначала Борис Никоноров сократил отставание, а затем Антон Шкарин за 19 секунд до финального свистка перевёл встречу в овертайм.

В результате всё решил сейв Дениса Пархоменко в серии пенальти и точный удар Юрия Крашенинникова. Перед ним Михаил Лихачёв что-то тихо шептал. Позже он признался журналистам, что молился.

«Не помню. Возможно. Почему побежал к болельщикам после решающей попытки Крашенинникова? Не всегда себя можно контролировать. Это спорт. Это футбол. И это чемпионат мира», — объяснил специалист.

А вот игрой подопечных наставник хозяев остался не слишком доволен. По его словам, второй период в исполнении коллектива получился худшим на турнире.

«После него отступать было некуда — позади Москва. Но сумели отыграться и вытащить матч. На полуфинал мы остались в достаточно ограниченном составе. Кто-то лучше попал в игру, кто-то — хуже. Плюс удалили Кирилла Романова. Людей осталось совсем мало, поэтому половину третьего периода и дополнительное время вынуждены были проводить впятером-вшестером», — добавил Лихачёв.

А вот судейством тренер на этот раз остался доволен. Он подчеркнул, что бригада Ингилаба Маммадова в целом принимала верные решения и действовала непредвзято.

«Относительно матча с Испанией они отработали достойно. Всегда говорю, что для пляжного футбола одна-две ошибки арбитров — норма. Но в предыдущей встрече была настоящая катастрофа. Мы насчитали пять-шесть моментов, когда решения принимались непонятным образом. Сегодня такого не наблюдалось», — порадовался специалист.

Что же касается финальной встречи, наставник высказал мнение, что противостояние с Сенегалом может получиться достаточно любопытным для болельщиков, а японцев назвал организованной командой. В итоге победу во втором полуфинальном матче одержали азиаты.

С темы судейства начал разговор с представителями СМИ и автор дубля Никоноров. После встречи с Испанией он пожаловался, что рефери «убивают» сборную России. Однако на этот раз он, как и Лихачёв, похвалил судей.

«Это было абсолютно непредвзятое судейство. Конечно, удаление Романова очень сильно ударило по нашей уверенности в себе. Понимали, сейчас соперник пробьёт пенальти, а мы останемся в меньшинстве. Вместо гола в чужие ворота получили мяч в свои. Это самый тяжёлый момент. Периодически смотрел на табло и понимал: время стремительно уходит, как песок сквозь пальцы. Старался. Знал, что нужно забить хотя бы раз, чтобы вернуться в игру. И вера никуда не уходила. Благодаря ей мы и отыгрались. Если бы не верили в себя, никогда не вернулись бы в такую встречу», — заявил нападающий.

При этом совершить невероятный камбэк, по мнению футболиста, удалось во многом благодаря зрителям, которые создали на стадионе великолепную атмосферу и до конца гнали «наших парней» вперёд.

«За счёт в хорошем плане сумасшедших болельщиков вышло отыграться. Мы просто перевернули игру с ног на голову. Швейцарцы были более чем уверены в победе. За три минуты до конца они вели два мяча, а у России мало что получалось. Мы торопились, а они спокойно контролировали мяч. Соперник всё делал правильно, но недооценил наш русский дух», — отметил форвард.

Наконец, он вспомнил, как в 2011-м смотрел победный для отечественной команды чемпионат мира на нефтеперерабатывающем заводе, где работал тогда, на экране маленького телефона.

«Трафик интернета постоянно заканчивался, поскольку его было всего 100 мегабайт, а трансляция забирает очень много. Приходилось постоянно докупать. Финал смотрел с отцом. Мы были в шоке, поскольку даже не знали, что существует такой вид спорта. Гордились, что люди обыграли Бразилию в финале ЧМ по футболу, и неважно, что пляжному. Для них ведь футбол — религия. Они, как только начинают ходить, отправляются на Копакабану. Когда смотрел ролики оттуда, восхищался. Там собираются тысячи людей, и все играют с мячом. Это был настоящий нонсенс. И вот спустя десять лет я сам вышел в финал ЧМ. Что может быть лучше? Папа, конечно, смотрит турнир», — поделился Никоноров.

А вот на вопрос о желаемом сопернике в финале Борис отвечать отказался. По его словам, сборная России должна прежде всего сама сделать всё необходимое, поскольку её потенциал неограничен.

«Постараемся максимально восстановиться, провести все процедуры, покушать и отдохнуть. Отдадим всех себя. Нужно брать верх. Слабых команд на чемпионате мира нет», — подытожил Никоноров.

В свою очередь, автор спасительного гола за 19 секунд до конца основного времени Шкарин с трудом подбирал слова, чтобы объяснить, как ему удалось забить.

«Когда сравнял, понял — победим 100%. Просто за 19 секунд до финального свистка от поражений не уходят. А так, закрыл глаза да пробил. Всё как обычно», — посмеялся капитан.

Вместе с тем он посетовал, что во втором периоде команда излишне расслабилась и начала допускать необъяснимые помарки.

«Пошла какая-то неразбериха, практически все ребята растерялись и стали допускать ошибки. В итоге потратили много времени на то, чтобы переключить игру. Хорошо, успели сравнять счёт. Вся команда и стадион верили в лучшее до конца», — подчеркнул защитник.

Также он отметил, что такие победы вполне в духе сборной России, а тяжёлые матчи на групповом этапе были лишь началом.

«Получилась мужицкая победа на характере. Играли в том числе и за тех ребят, которые не смогли принять участие во встрече и сидели переживали на трибунах. Да и болельщики верили до конца. Когда Никоноров сократил отставание в счёте до минимума, люди знали — мы сравняем. Это и помогло», — признался Шкарин.

Открыл счёт в матче другой опытный футболист — Юрий Крашенинников. Причём для него данный гол стал первым на турнире. Он же и поставил точку, реализовав решающий пенальти в серии.

«Сделали большое дело, но завтра финал, поэтому эмоции нужно оставить на решающий матч. Порадовались и хватит. Был момент, когда Лихачёв почему-то перестал доверять мне исполнять пенальти, хотя за всю карьеру я, наверное, один раз промахнулся с точки. Теперь опять начал попадать в пятёрку. На самом деле я не волновался, но пробил плохо. Везёт сильнейшим», — рассказал защитник.

Саму игру он сравнил с качелями и назвал швейцарцев «очень сильной командой», особенно выделив в её составе вратаря Элиотта Генри Давида Монода и Ноэля Отта. Судейством Крашенинников, как и Лихачёв с Никоноровым, остался доволен.

«В целом всё было нормально. Нас не «убивали». Разве что можно было в паре моментов наказать швейцарцев за симуляцию. Тогда бы они перестали «нырять». У меня и по матчу с Испанией вопросов нет, но в той игре в ситуациях 50 на 50 все решения принимались не в нашу пользу», — объяснил футболист.

Перелом в ходе матча опытный защитник объяснил банальной усталостью, поскольку россиянам приходилось тратить много сил в обороне.

«Нужно было немного перебежать, сделать лишний шажок-другой, когда нам, например, забивали через себя. Думаю, у тренеров есть что сказать нам», — выразил мнение Крашенинников.

Третий гол команды в матче записал на свой счёт дебютант ЧМ Андрей Котенев. Любопытно, что на групповом этапе он не отличился ни разу, а в плей-офф забил уже дважды.

«Рад, что у меня получается. В группе отдал только голевую, хотя был хороший момент, но не попал в пустые ворота. Во встречах на вылет фарт вернулся. Чувства невероятные. Поверьте, их невозможно описать словами. Это настоящая радость. Радость до слёз. Мы в финале. Для меня это вообще дебютный ЧМ, и с каждой стадией ощущаю всё больше счастья. Главное сейчас — не терять голову. Завтра у нас самый важный день. Финал — отдельный матч. Там не будет более слабой и более сильной команд. Тут все равны. Будем биться за золото», — заявил форвард.

Нападающий также признался, что пока даже не успел прочесть сообщения на телефоне и только обнял жену.

«Трибуны ходили ходуном. Концовка получилась просто невероятной. Все стояли на ногах. Нереальный шум. Мы чувствовали каждого болельщика. Это правда нам помогло. Честно говоря, когда Шкарин не реализовал штрафной за минуту до конца, наворачивались слёзы на глаза. Пошли мысли, что такого не может быть. Но когда он всё-таки отличился, отлегло. Я поверил, что мы выиграем», — добавил Котенев.

Радовался и Станислав Кошарный. В начале второго периода он по традиции заменил Максима Чужкова и провёл большую часть игры. Однако на серию пенальти Лихачёв предпочёл ему Пархоменко.

«Это тренерское чутьё. Он следит за нашим выступлением в чемпионате России и прекрасно знает, как каждый чувствует себя в «лотерее». Он сделал правильный выбор. Поэтому дело тут не в травме», — объяснил голкипер.

После предыдущего матча с Испанией вратарь почувствовал недомогание, но заявил, что успел полностью восстановиться и чувствует себя абсолютно нормально. Любопытно, что в игре со швейцарцами Кошарный часто брал игру на себя и даже отметился на чужой половине.

«Мы разбирали матчи соперника. Сегодня они вообще не встречали вратарей и давали им много пространства. Этим нужно было пользоваться. К сожалению, мяч не летел в ворота», — заверил футболист.

Что касается провального второго периода, то Кошарный, как и Шкарин, объяснил произошедшее расслабленностью.

«Начали допускать небольшие ошибки. Соперник такого уровня, который по ходу всего турнира много забивает, нас за них моментально наказал. Не хватило дисквалифицированных футболистов? Сложно сказать. Команда выглядела хорошо. Те ребята, которые вышли на площадку, бились как за себя, так и за парней, которые не могли принять участие в матче», — подытожил вратарь.