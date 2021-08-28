Лихачёв: игра сборной России в полуфинале ЧМ по пляжному футболу получилась неоднозначной

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв высказался об игре своих подопечных в полуфинале чемпионата мира с командой Швейцарии.

«Несмотря на итоговую победу, игра получилась довольно неоднозначной. Начало встречи вышло хорошим, но потом пропустили немного лишний первый мяч. Второй период мы попросту провалили. Считаю, что это самый плохой период для нас на турнире. После него отступать было некуда — позади Москва. Но сумели отыграться и вытащить матч», — сказал Лихачёв после матча.

Ранее сообщалось, что сборная России по пляжному футболу вышла в финал домашнего ЧМ.