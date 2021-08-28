Лихачёв: игра сборной России в полуфинале ЧМ по пляжному футболу получилась неоднозначной

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв высказался об игре своих подопечных в полуфинале чемпионата мира с командой Швейцарии.
Лихачёв: игра сборной России в полуфинале ЧМ по пляжному футболу получилась неоднозначной
  • РИА Новости

«Несмотря на итоговую победу, игра получилась довольно неоднозначной. Начало встречи вышло хорошим, но потом пропустили немного лишний первый мяч. Второй период мы попросту провалили. Считаю, что это самый плохой период для нас на турнире. После него отступать было некуда — позади Москва. Но сумели отыграться и вытащить матч», — сказал Лихачёв после матча.

Ранее сообщалось, что сборная России по пляжному футболу вышла в финал домашнего ЧМ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить