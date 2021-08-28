Крашенинников считает, что плохо исполнил решающий пенальти в полуфинале ЧМ по пляжному футболу

Форвард сборной по пляжному футболу Юрий Крашенинников признался, что не лучшим образом исполнил решающий пенальти в послематчевой серии полуфинала чемпионата мира с командой Швейцарии (5:5, 5:4 пен.)

«Был момент, когда Михаил Лихачёв почему-то перестал доверять мне исполнение пенальти, хотя за всю карьеру я, наверное, один раз промахнулся с точки. Теперь опять начал попадать в пятёрку. На самом деле я не волновался, но пробил плохо. Везёт сильнейшим», — сказал футболист сборной России после матча.

В финале чемпионата мира россияне сыграют с командой Японии. Матч состоится 29 августа. Начало встречи — 19:30 мск.

Ранее Лихачёв объяснил своё поведение после финального свистка матча со Швейцарией.