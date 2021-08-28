Обыкновенное чудо: как Россия отыгралась за 19 секунд до конца и победила Швейцарию в полуфинале ЧМ по пляжному футболу

Сборная России обыграла Швейцарию в серии пенальти и вышла в финал домашнего чемпионата мира. По ходу третьего периода хозяева уступали в счёте два мяча, но сумели спастись. Сначала Борис Никоноров отметился красивым ударом через себя и оформил дубль. Решающий мяч за 19 секунд до конца основного времени забил капитан Антон Шкарин. А в «лотерее» судьбоносный сейв совершил третий вратарь команды Денис Пархоменко.

К полуфинальному противостоянию со Швейцарией сборная России подошла с серьёзными кадровыми проблемами. Виной всему аргентинский судья Мариано Ромо, который в матче с Испанией удалил Алексея Макарова и Фёдора Земскова, а также показал жёлтую карточку Артуру Папоротному. Для последнего она стала второй на турнире, и он заработал дисквалификацию.

Учитывая, что выбыли из строя два ключевых защитника, Михаилу Лихачёву предстояло поломать голову над тем, как закрыть главную звезду соперника и лучшего бомбардира турнира Деяна Станковича. 36-летний нападающий приехал на чемпионат мира в отменной форме и к полуфиналу забил девять мячей. Для сравнения: у самых результативных в составе отечественного коллектива (Макаров, Папоротный и Борис Никоноров) в активе к тому моменту было лишь по четыре гола. К слову футболист появился на песке первым и начал разминку ещё за час до стартового свистка.

«Тут дело не в Деяне, а в том, что у нас практически не осталось людей, которые способны его закрыть, после сегодняшних удалений. Будем что-то придумывать. Для этого и работаем», — сетовал Лихачёв.

Также по теме «Нас в открытую «убивают»: как в сборной России раскритиковали судейство после выхода в полуфинал ЧМ по пляжному футболу На проходящем в Москве чемпионате мира по пляжному футболу судьи регулярно допускают ошибки не в пользу сборной России. На это после...

При этом Станкович прекрасно знаком со многими россиянами, ведь не один год выступал в чемпионате нашей страны и поиграл со многими оппонентами. Капитан Антон Шкарин даже в шутку посетовал, что Деян в преддверии полуфинала выдаст партнёрам все тактические секреты хозяев.

Так или иначе потеря сразу трёх ведущих футболистов уравняла шансы оппонентов. Однако если обратить внимание на статистику личных поединков, то Россию всё же можно было назвать фаворитом. Подопечные Лихачёва в последний раз уступали альпийцам пять лет назад в Евролиге, да и то в серии пенальти. В основное же время они проигрывали в 2012-м в финале того же турнира — 5:6. Станкович тогда оформил дубль.

Однако со стартовым свистком судьи стало понятно, что потери не сказались на силе хозяев. Лихачёв произвёл две замены в составе стартовой пятёрки. Место Земскова в нападении занял Дмитрий Шишин, а Макарова в обороне — Юрий Крашенинников. И уже на 36-й секунде опытный защитник открыл счёт. После великолепного ввода мяча в игру в исполнении Максима Чужкова футболист с лёту нанёс отличный удар в дальний угол.

Удачное начало только добавило сил и эмоций россиянам. Они отрабатывали в обороне за себя и за тех парней, которые остались на трибунах. Возвращался на свою половину площадки даже Никоноров. В результате швейцарцы долгое время даже не могли создать опасного момента. Совершенно не заметен был и Станкович, которого надёжно контролировал Шкарин. В первом периоде он отметился лишь жёлтой карточкой, когда жёстко наступил на ногу Крашенинникову.

А вскоре отечественная команда удвоила преимущество в счёте. Никоноров отобрал снаряд у защитника возле чужих ворот и с рикошетом от песчаной горки отправил его в дальний угол. Данный гол стал для форварда пятым на турнире.

Впрочем, сопернику быстро удалось возродить интригу. Остап Фёдоров нарушил правила на правом фланге обороны, и Ноэль Отт забил достаточно курьёзный мяч. После его выстрела снаряд в последний момент подскочил на кочке и изменил траекторию полёта, что помешало Чужкову спасти команду. Однако за исключением гола со стандарта оппонент моментов практически не имел.

Основной вратарь сборной России вновь провёл лишь первый период, а затем уступил место на площадке Станиславу Кошарному. Постоянные замены одного из лучших голкиперов планеты вызывают вопросы, хотя Лихачёв уверяет, что дело не в травме.

Начало второй 12-минутки тоже получилось для «Наших парней» очень удачным. Не успел судья дать свисток, как Артур Котенев поразил чужие ворота. С левой ноги он красиво подкрутил снаряд в дальнюю девятку — 3:1.

После этого швейцарцы вынуждены были идти вперёд, но россияне в обороне действовали уверенно, а при первой возможности убегали в контратаки, вынуждая соперников нарушать правила. Да и Кошарный регулярно обстреливал чужие ворота с дальней дистанции. Казалось, для сборной всё складывается как нельзя лучше.

Однако во второй половине периода ход матча неожиданно поменялся на 180 градусов. Вернуться в игру альпийцам вновь помогло стандартное положение. После ввода мяча из-за боковой Гленн Ходель нанёс удар через себя и отправил снаряд точно в ближний угол.

Но на этом проблемы россиян не закончились. Менее чем через минуту счёт сравнялся. Швейцарцы совершили отбор на своей половине и провели молниеносный контрвыпад. Ходель убежал один на один с Кошарным и спокойно пробил в дальний угол. Не пошла игра у Станковича, зато повёл команду за собой его партнёр.

Впрочем, Деян незадолго до перерыва напомнил о себе, поставив точку в красивой комбинации. После скидки головой он через себя отправил мяч в ближний угол. Альпийцы вышли вперёд, а оборона двукратных чемпионов мира в середине встречи всё-таки дала сбой.

В заключительном периоде у сборной России просто не было другого выхода, кроме как идти вперёд. Соперник пользовался этим и регулярно убегал в контратаки. Отечественному коллективу явно не хватало остроты впереди. Одному Никонорову тяжело было справляться с обороной оппонента. Очень не хватало Земскова с его фирменными бисиклетами.

Но за восемь с небольшим минут подарок хозяевам сделал Михаэль Мицев. Он позволил обокрасть себя на своей половине Романову и вынужден был нарушать правила. Судья расценил эпизод как фол последней надежды и показал прямую красную карточку. Защитник тут же чуть не забил с опасного штрафного, но швейцарцев спас вратарь.

К сожалению, большинством воспользоваться толком не удалось. Очень быстро Романов отметился аналогичным фолом. Он не уследил за Ходелем и нарушил правила. Рефери и здесь достал красную карточку и назначил пенальти. Сам пострадавший уверенно реализовал пенальти и оформил хет-трик.

На то, чтобы спастись, у хозяев оставалось около семи минут, и подопечные Лихачёва из последних сил пошли вперёд. Поначалу у чужих ворот мало что получалось, но швейцарцы тоже начали уставать и допускать ошибки в обороне. Надежду заполненному на половину стадиону за две минуты и 21 секунду до конца подарил Никоноров. Форвард всё сделал сам: подработал себя мяч на ход и мимо защитника пробил боковыми ножницами между ног вратарю.

После этого россияне всей командой пошли вперёд, забыв об обороне. Альпийцам же оставалось только отбиваться. Великолепный момент упустил Новиков, который с близкой дистанции головой не попал в ближний угол. Затем очередному выстрелу Никонорова немного не хватило точности.

Время убегало, и казалось, подопечным Лихачёва уже не спастись. Но за 19 секунд до конца спасительный гол соорудили два главных ветерана. Шишин отобрал мяч на чужой половине и выполнил передачу на Шкарина. Антон оказался прямо перед чужими воротами и просто не имел права промахнуться. Арена в этот момент чуть не рухнула от радости присутствовавших на ней болельщиков, ведь команде удалось совершить настоящее чудо.

В дополнительное время соперникам определить победителя не удалось. Впрочем, швейцарцы едва не вырвали победу. Ходель вполне мог оформить покер. Нападающий с близкой дистанции пробил в противоход Кошарному, но вратарь проявил чудеса реакции. А Станкович на добивании отправил снаряд выше. Россияне ответили опасным выстрелом Никонорова через себя, с которым справился своевременно вышедший на перехват Элиотт Генри Давид Монод.

Главным героем серии пенальти стал Денис Пархоменко. Лихачёв выпустил третьего вратаря специально под «лотерею», и тот не подвёл. Ему удалось парировать не слишком удачный удар Тобиаса Штейнеманна. Помогали голкиперу и болельщики, которые встречали попытки швейцарцев оглушительным свистом. Больше промахов никто не допускал. Решающий выстрел отправился исполнять Крашенинников и уверенно поставил точку. Так, Юрий открыл счёт в матче и завершил его. А сборная России совершила впечатляющий камбэк и пробилась в финал.