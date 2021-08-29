Игрок сборной Японии по пляжному футболу поделился ожиданиями от финала ЧМ с Россией

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Форвард сборной Японии по пляжному футболу Масанори Окуяма заявил, что его команда отдаст все силы для победы над Россией в финале чемпионата мира.

«Если мы дошли до финала чемпионата мира, то дальше сдаваться уже нельзя. Конкретно я ни разу не выигрывал у России, потому мы будем бороться до последнего и попытаемся победить. В матче с ними, мы будем бежать изо всех сил и будем стремиться заполучить победу. Российская команда прекрасна на всех позициях, однако мы тоже будем стремиться к победе до последнего. Самый трудный матч на турнире был именно против них», — цитирует Окуяму BSRussia.

Финал чемпионата мира по пляжному футболу между сборными России и Японии состоится 29 августа. Начало встречи — 19:30 мск.

Ранее Крашенинников заявил, что плохо исполнил решающий пенальти в полуфинале ЧМ по пляжному футболу.

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