Золотой песок: как Россия обыграла Японию и стала трёхкратным чемпионом мира по пляжному футболу

Сборная России обыграла Японию в финале домашнего чемпионата мира по пляжному футболу и в третий раз стала сильнейшей командой планеты. Дубль в составе отечественного коллектива оформил опытный защитник Юрий Крашенинников. Также забитыми мячами отметились Фёдор Земсков, Артур Папоротный и Андрей Новиков. А вратарь Станислав Кошарный совершил целый ряд сейвов и не позволил сопернику возродить интригу.

В преддверии финального матча чемпионата мира мало кто сомневался, что Россия одержит победу над Японией. На стороне хозяев было буквально всё: и невероятная поддержка трибун, и возвращение в строй после дисквалификации Артура Папоротного, Алексея Макарова и Фёдора Земскова, и отличный эмоциональный настрой после чудесного камбэка в противостоянии со Швейцарией.

Однако если абстрагироваться от вышеназванных факторов, турнир в целом получился для отечественного коллектива максимально непростым. На групповом этапе США удалось обыграть только в дополнительное время, а Парагвай — в серии пенальти.

Непросто пришлось и в плей-офф. Для начала подопечные Михаила Лихачёва едва не упустили победу над Испанией при неоднозначной работе судей, а затем чудом ушли от поражения в уже упомянутом поединке с альпийцами и вновь оказались сильнее в «лотерее». Игра далеко не всегда давалась команде легко, но ребята брали верх благодаря фирменному характеру и болельщикам.

По иронии судьбы ни малейших проблем у двукратных чемпионов мира не возникло лишь в матче последнего тура группового этапа — как раз с Японией. Тогда россияне разгромили соперника со счётом 7:1, а чужие ворота поразил даже голкипер Максим Чужков.

Впрочем, недооценивать азиатов было ни в коем случае нельзя, ведь в остальных встречах они одержали победы, в том числе над сильной сборной Таити и сенсационным Сенегалом в плей-офф. Таким образом, по ходу турнира подопечные играющего тренера Озу Морейры набрали отличный ход и впервые в истории пробились в финал первенства планеты.

То, что данный успех сложно назвать случайным, подтверждает и выступление Японии на предыдущем ЧМ в Парагвае. Тогда команда добралась до полуфинала, а в матче за бронзу уступила как раз России — 4:5.

Да и в целом отечественный коллектив ни разу в истории не уступал этому оппоненту. Пути соперников семь раз пересекались в рамках различных турниров, и во всех случаях сильнее оказывалась Россия.

Пожалуй, на этот раз единственной проблемой для подопечных Лихачёва стало отсутствие защитника Кирилла Романова, который накануне получил красную карточку. Его место в стартовой пятёрке занял как раз Папоротный.

Как и в предыдущем матче, начало финального противостояния полностью осталось за хозяевами. Первые минуты ушли на разведку боем, но затем отечественный коллектив завладел инициативой и забрал мяч под свой контроль.

Первый гол не заставил себя долго ждать. Открыть счёт помогло стандартное положение. После великолепного ввода мяча в игру из аута в исполнении Антона Шкарина вернувшийся в состав Земсков из-под защитника нанёс отличный удар через себя. Символично, что поразить чужие ворота удалось именно ему, ведь до этого нападающий на текущем турнире отличился лишь раз — во встрече всё с теми же японцами.

В дальнейшем россияне спокойно контролировали ход игры, хотя практически и не создавали опасных моментов. Запомнились только пару выстрелов Макарова со штрафных. Впрочем, соперник до поры вовсе не мог перейти за середину площадки. Подопечные Лихачёва включали высокий прессинг, а при необходимости нарушали правила. Так, фолы возле чужих ворот совершили Борис Никоноров и Андрей Новиков.

Лишь ближе к перерыву азиатам удалось ненадолго завладеть преимуществом и нанести несколько ударов по воротам Чужкова, однако в створ пришлись лишь некоторые из них. Единственной ложкой дёгтя стала очередная замена Максима в конце периода. Уже по традиции его место занял резервный голкипер Станислав Кошарный.

Зато второй период получился куда более богатым на события. Команды наконец перестали осторожничать и самозабвенно начали рубку за золото. Всё это вылилось в большое количество нарушений правил и штрафных. Отсюда сразу три гола со стандартных положений.

Японцам понадобилось всего три секунды, чтобы сравнять счёт. Озу Морейра с центра площадки выполнил аккуратную передачу на Такую Акагуму, а тот точно пробил через себя, толком не позволив почувствовать мяч Кошарному.

Но болельщики на стадионе не успели даже испугаться, поскольку уже через шесть секунд хозяева вернули себе минимальное преимущество. Юрий Крашенинников классно прокинул себе снаряд на ход и получил по ногам. Около минуты опытному защитнику потребовалось, чтобы прийти в себя, однако в результате он сам нанёс точный удар в ближний угол и отметился вторым голом в плей-офф турнира.

А спустя две с половиной минуты россияне воспользовались ещё одним штрафным. На этот раз Новиков грамотно закрыл мяч корпусом и заработал фол. Далее защитнику удался великолепный выстрел точно в дальний угол.

Но японцы не сдались и быстро сократили отставание в счёте. Крайне неудачно в отборе на своей половине площадки сыграл Никоноров. Форвард сбил с ног всё того же Акагуму и подарил оппоненту великолепную возможность исполнить пенальти. Такуя не имел права не воспользоваться таким шансом.

Последнее слово в периоде всё же осталось за сборной России. Вернувшийся в состав Папоротный нанёс не самый удачный удар с центра площадки, но вратарь оказался к нему не готов и пропустил снаряд под руками — 4:2. Таким образом, защитник записал себе в актив уже пятый гол на турнире.

В заключительном периоде у сборной Японии не было другого выбора, кроме как пойти вперёд всей командой, и отечественному коллективу пришлось пережить непростой отрезок. Но даже в самые неприятные моменты спортсмены сохраняли стройность в обороне. Бросался в отборы Новиков. Получал по голове Крашенинников. Опытные Шишин и Шкарин отрабатывали в защите за троих. Наконец, если мяч всё-таки долетал до ворот, путь в сетку ему преграждал надёжный Кошарный.

Разумеется, великолепно гнали вперёд подопечных Лихачёва болельщики. Особенно запомнилось «звёздное небо» в их исполнении, когда все зажгли фонарики на телефонах и запели известную песню МакSим «Знаешь ли ты».

Чем меньше времени оставалось до финального свистка, тем безнадёжнее становились атаки японцев. Они уже и сами понимали, что этот финал им не вытащить, хотя по инерции продолжали идти вперёд. Кошарному всё реже приходилось вступать в игру.

Окончательно всё ясно стало после гола Крашенинникова чуть более чем за две минуты до конца. Три гола азиатам отыграть было уже нереально. С финальным свистком на площадке началось настоящее безумие. Российская команда в полном составе выбежала на песок, а Лихачёв обнимался с подопечными. Болельщики же начали скандировать: «Молодцы!» Так отечественный коллектив выполнил поставленную перед ним задачу и впервые за восемь лет стал чемпионом мира. И этот золотой турнир вся страна запомнит на долгие годы.