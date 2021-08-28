Япония обыграла Сенегал и вышла в финал ЧМ по пляжному футболу

В матче 1/2 финала чемпионата мира по пляжному футболу сборная Японии одержала победу над командой Сенегала.

Встреча завершилась победой азиатской команды со счётом 5:2.

Хет-триком в матче отметился Такуя Акагума, ещё по одному голу добавили Такааки Оба и Масанори Окуяма. У сенегальцев забивали Бабакар Фалль и Папе-Мар Бойе.

В финале турнира японцы сыграют со сборной России. Матч состоится 29 августа в 19:30 мск.

Сборная Сенегала в поединке за третье место встретится с командой Швейцарии.

Ранее сборная России по пляжному футболу вышла в финал домашнего ЧМ.