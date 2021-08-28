Япония обыграла Сенегал и вышла в финал ЧМ по пляжному футболу
- Reuters
Встреча завершилась победой азиатской команды со счётом 5:2.
Хет-триком в матче отметился Такуя Акагума, ещё по одному голу добавили Такааки Оба и Масанори Окуяма. У сенегальцев забивали Бабакар Фалль и Папе-Мар Бойе.
В финале турнира японцы сыграют со сборной России. Матч состоится 29 августа в 19:30 мск.
Сборная Сенегала в поединке за третье место встретится с командой Швейцарии.
Ранее сборная России по пляжному футболу вышла в финал домашнего ЧМ.