Путин высоко оценил подготовку к ЧМ по пляжному футболу в России

Президент России Владимир Путин высоко оценил подготовку к чемпионату мира по пляжному футболу в Москве.

«Президент вчера уже поздно вечером говорил с Джанни Инфантино. Вы знаете, у них добрые отношения, богатый опыт взаимодействия», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Песков добавил, что президент Международной федерации футбола (ФИФА) весьма высоко оценил организацию мирового первенства по пляжному футболу в России.

Ранее Путин поздравил игроков сборной России по пляжному футболу с победой на ЧМ.