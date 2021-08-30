Путин высоко оценил подготовку к ЧМ по пляжному футболу в России

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Президент России Владимир Путин высоко оценил подготовку к чемпионату мира по пляжному футболу в Москве.
Путин высоко оценил подготовку к ЧМ по пляжному футболу в России
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«Президент вчера уже поздно вечером говорил с Джанни Инфантино. Вы знаете, у них добрые отношения, богатый опыт взаимодействия», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Песков добавил, что президент Международной федерации футбола (ФИФА) весьма высоко оценил организацию мирового первенства по пляжному футболу в России.

Ранее Путин поздравил игроков сборной России по пляжному футболу с победой на ЧМ.

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