Вратарь сборной России по пляжному футболу: будем праздновать чемпионство до упаду
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«Праздновать чемпионство будем до упаду! Ничего скрывать не буду, мы немного выпьем лимонадика — и по домам. И только лимонад», — цитирует Чужкова «Спорт-Экспресс».
Он отметил, что на команду не давило присутствие президента Международной федерации футбола Джанни Инфантино и главы Российского футбольного союза Александра Дюкова.
«Мы просто играли в свою игру и справились с этим», — добавил вратарь.
Сборная России по пляжному футболу одержала победу на чемпионате мира в Москве. В финале национальная команда обыграла Японию со счётом 5:2.
Ранее сообщалось, что игрок сборной России Борис Никоноров посвятил отцу победу на ЧМ.