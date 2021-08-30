Вратарь сборной России по пляжному футболу: будем праздновать чемпионство до упаду

Вратарь сборной России по пляжному футболу Максим Чужков рассказал, как команда будет праздновать победу на чемпионате мира в Москве.

«Праздновать чемпионство будем до упаду! Ничего скрывать не буду, мы немного выпьем лимонадика — и по домам. И только лимонад», — цитирует Чужкова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что на команду не давило присутствие президента Международной федерации футбола Джанни Инфантино и главы Российского футбольного союза Александра Дюкова.

«Мы просто играли в свою игру и справились с этим», — добавил вратарь.

Сборная России по пляжному футболу одержала победу на чемпионате мира в Москве. В финале национальная команда обыграла Японию со счётом 5:2.

Ранее сообщалось, что игрок сборной России Борис Никоноров посвятил отцу победу на ЧМ.