Золотой год: Россия обыграла Иран и стала обладателем Межконтинентального кубка по пляжному футболу

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Борислав Головин
Сборная России по пляжному футболу в рекордный, четвёртый раз стала обладателем Межконтинентального кубка. В финале подопечные Михаила Лихачёва обыграли действующего обладателя трофея — сборную Ирана — со счётом 3:2. Победу команде принёс хет-трик Бориса Никонорова, который был признан самым ценным игроком турнира. При этом по ходу встречи нападающий получил травму, а вратарь Станислав Кошарный образцово проявил себя на последнем рубеже и неоднократно выручал партнёров.
Золотой год: Россия обыграла Иран и стала обладателем Межконтинентального кубка по пляжному футболу
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На Межконтинентальном кубке по пляжному футболу сборная России показала игру не хуже, чем на летнем домашнем чемпионате мира и продолжила радовать своих болельщиков. Причём самую жёсткую конкуренцию подопечным Михаила Лихачёва сумели составить японцы. В стартовой встрече турнира они совершили впечатляющий камбэк и перевели игру в овертайм. Однако там отечественный коллектив дожал соперника благодаря голу Андрея Котенева. Лучшим же в составе россиян стал оформивший покер Борис Никоноров.

В противостоянии с Парагваем феерил уже Фёдор Земсков. Большую часть поединка действующие чемпионы мира уверенно вели в счёте, но в заключительном периоде позволили латиноамериканцам сократить отставание до минимума и обеспечили себе нервную концовку — 8:7. Наконец, в заключительном туре группового этапа Россия спокойно обыграла Иран — 4:3, пропустив два гола в концовке встречи.

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Впрочем, обращать внимание на результат этого матча не стоило, ведь оба коллектива к тому моменту уже обеспечили себе выход из группы и действовали достаточно расслабленно. Да и иранцам неудача оказалась только на руку, ведь в первой стадии плей-офф они получили в качестве соперника не Португалию, а Сенегал.

В полуфинале подопечные Лихачёва не оставили шансов «европейским бразильцам» — 7:3. Великолепную игру провёл вратарь Станислав Кошарный, который не только регулярно совершал классные сейвы, но и оформил дубль. Сначала он отличился сильным дальним ударом, а затем реализовал штрафной. Земсков же во второй раз на турнире оформил хет-трик. Единственной ложкой дёгтя стало удаление основного защитника Андрея Новикова, который из-за красной карточки остался без финала.

Иранцы в своём полуфинале оказались сильнее главной сенсации ЧМ-2021 — команды Сенегала (7:5). Теперь им и сборной России в решающем противостоянии оставалось определить, кто станет первым в истории четырёхкратным обладателем Межконтинентального кубка. Отечественная команда брала трофей в 2011-м, 2012-м и 2015-м, а иранцы первенствовали в 2013-м и на двух последних турнирах, причём три года назад они обыграли в финале как раз Россию со счётом 4:2.

На этот раз российская сборная начала решающий матч очень мощно. Команда буквально подавила соперника высоким прессингом и не позволяла ему начинать свои атаки. Такая тактика позволила забить быстрый мяч. Никоноров в изначально казавшейся проигрышной ситуации на фланге отобрал мяч у защитника и сильно пробил в ближний угол. Голкипер Хамид Бехзадпур в данной ситуации проявил себя не лучшим образом и не смог выручить партнёров.

Открыв счёт, отечественный коллектив отдал инициативу иранцам и спокойно отошёл к своим воротам. Подопечные Аббаса Хашемпура пытались искать свободные зоны в обороне, а Бехзадпур выходил едва ли не к центру, регулярно разгоняя атаки из глубины. Но тревожить Кошарного удавалось нечасто — до перерыва он совершил всего несколько сейвов.

Куда опаснее смотрелись встречные контрвыпады действующих чемпионов мира. В них россияне вполне могли забить ещё. Например, Кирилл Романов заставил оппонента ошибиться и вышел один на один с вратарём, но тот спас свою команду. А выстрелу Никонорова через себя с левого фланга немного не хватило точности.

Второй период россияне также начали великолепно, практически сразу увеличив своё преимущество. На этот раз отличиться помогло стандартное положение. После идеального ввода мяча из-за боковой в исполнении Артура Папоротного никем не прикрытый Никоноров точно пробил головой.

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На этом нападающий не остановился и спустя всего три с половиной минуты оформил хет-трик. Он воспользовался неудачной обработкой оппонента и потрясающим ударом — бисиклетой оставил вратаря не у дел. Таким образом, Борис с восемью голами вырвался на второе место в гонке бомбардиров турнира. К сожалению, это далось ему ценой повреждения. Ещё после первого мяча футболист держался за бок, а забив третий, не смог продолжить игру. Врачи оказали спортсмену помощь прямо на песке, а затем под руки увели его с площадки.

У иранцев же по-прежнему ничего не получалось. В атаке им всякий раз не хватало последнего точного паса, и до ударов по воротам Кошарного дело доходило нечасто. Даже если они создавали моменты, то не реализовывали их. Например, Махди Ширмохаммади со штрафного на расстоянии 10 м чудом пробил выше. И лишь в концовке игрового отрезка иранцы всё-таки сократили отставание. Действующий обладатель Межконтинентального кубка убежал в контратаку, которую точным ударом по пустым воротам завершил Мохтари.

В результате в заключительном периоде отечественным болельщикам пришлось понервничать. Иранцы из последних сил пошли вперёд и прижали россиян к воротам. Однако удача сопернику не сопутствовала — в последней 12-минутке они дважды попали в штангу. Сначала Мослем Месигар чуть было не стал автором гола-красавца, а затем Амир Акбари прямым ударом со стандарта угодил в ту же стойку.

Подопечные Лихачёва активно оборонялись и мужественно ложились под мяч. Отрабатывал в разрушении даже Никоноров, вернувшийся на площадку, несмотря на повреждение. Впрочем, после очередного жесточайшего столкновения нападающий окончательно покинул игру.

И только за 25 секунд до финальной сирены иранцы сократили отставание до минимума. Мохтари оформил дубль красивейшим выстрелом через себя в ближний угол, с которым Кошарный не справился. Однако шанса спастись у оппонентов не было. Россияне грамотно разыграли мяч с центра и почти до конца удерживали его возле углового флажка. Так отечественный коллектив в рекордный, четвёртый раз стал обладателем Межконтинентального кубка, а также на мажорной ноте завершил 2021 год. Вслед за домашним первенством планеты сборная выиграла другое престижное соревнование и подтвердила звание сильнейшей в мире.

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