Россия досрочно вышла в 1/2 финала Межконтинентального кубка по пляжному футболу
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Это произошло после победы команды Ирана над сборной Японии со счётом 6:1. Ранее россияне обыграли парагвайцев — 8:7.
Таким образом, Россия и Иран возглавили группу В и стали недосягаемыми для соперников.
Команда Михаила Лихачёва в третьем туре 4 ноября разыграет с иранцами первое место в группе.
Межконтинентальный кубок проходит в Дубае. Турнир завершится 6 ноября.
Ранее сообщалось, что Россия обыграла Парагвай на Межконтинентальном кубке по пляжному футболу.