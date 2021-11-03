Россия досрочно вышла в 1/2 финала Межконтинентального кубка по пляжному футболу

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Сборная России досрочно оформила выход в полуфинал Межконтинентального кубка по пляжному футболу 2021 года.
Россия досрочно вышла в 1/2 финала Межконтинентального кубка по пляжному футболу
  • AFP
  • © GIUSEPPE CACACE

Это произошло после победы команды Ирана над сборной Японии со счётом 6:1. Ранее россияне обыграли парагвайцев — 8:7.

Таким образом, Россия и Иран возглавили группу В и стали недосягаемыми для соперников.

Команда Михаила Лихачёва в третьем туре 4 ноября разыграет с иранцами первое место в группе.

Межконтинентальный кубок проходит в Дубае. Турнир завершится 6 ноября.

Ранее сообщалось, что Россия обыграла Парагвай на Межконтинентальном кубке по пляжному футболу.

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