Россия обыграла Японию на Межконтинентальном кубке по пляжному футболу

В матче группового этапа Межконтинентального кубка по пляжному футболу сборная России в овертайме обыграла команду Японии.

Встреча завершилась победой российской команды в овертайме со счётом 7:6. В основное время матча покер оформил Борис Никоноров, также по разу отличились Артур Папоротный и Андрей Новиков. В овертайме точным ударом отметился Андрей Котенев.

Следующий матч на Межконтинентальном кубке сборная России проведёт 3 ноября с командой Парагвая. Турнир проходит в Дубае.

Ранее «Локомотив» выиграл клубный чемпионат мира по пляжному футболу.