Россия обыграла Японию на Межконтинентальном кубке по пляжному футболу

Короткая ссылка
В матче группового этапа Межконтинентального кубка по пляжному футболу сборная России в овертайме обыграла команду Японии.
Россия обыграла Японию на Межконтинентальном кубке по пляжному футболу
  • © РФС

Встреча завершилась победой российской команды в овертайме со счётом 7:6. В основное время матча покер оформил Борис Никоноров, также по разу отличились Артур Папоротный и Андрей Новиков. В овертайме точным ударом отметился Андрей Котенев.

Следующий матч на Межконтинентальном кубке сборная России проведёт 3 ноября с командой Парагвая. Турнир проходит в Дубае.

Ранее «Локомотив» выиграл клубный чемпионат мира по пляжному футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить