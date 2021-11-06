Лихачёв назвал заслуженной победу сборной России на Межконтинентальном кубке по пляжному футболу

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Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв подвёл итоги матча с Ираном (3:2) в финале Межконтинентального кубка — 2021.
Лихачёв назвал заслуженной победу сборной России на Межконтинентальном кубке по пляжному футболу
  • РИА Новости

«Сегодня был настоящий финал — тягучая, тактическая игра. Хорошо, что мы сделали задел в счёте, это нам помогло. Конечно, могло всё гораздо раньше для сборной Ирана закончиться, поскольку их голкипера не удалили на первой же минуте. На мой взгляд, более очевидной красной карточки не бывает. Сегодня ребята были настоящей командой, настоящей сборной России, настоящими чемпионами мира. И заслуженно победили», — цитирует Лихачёва сайт Федерации пляжного футбола России.

Сборная России стала первым в истории четырёхкратным обладателем Межконтинентального кубка по пляжному футболу.

Ранее Губерниев заявил, что на данный момент российские пляжные футболисты являются лучшими в мире.

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